Bonfim: PM do município realiza palestra sobre prevenção de drogas

Na manhã desta terça-feira, 20, o 4º Pelotão da 1ª Companhia Independente de Policiamento Comunitário de Fronteira, realizou palestra sobre Prevenção ao uso de drogas para os pais e integrantes do Projeto Atletismo no Bonfim.

Ministrada pela soldado Pamella Lobo, a palestra foi realizada com base na metodologia do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas), onde os participantes foram convidados a discutir e assimilar conteúdos relacionados autoestima, resistência à pressão do uso de drogas, bem com resolução de conflitos sem uso da violência e aspectos de vida saudável.

“A ideia foi estimular e explanar sobre a resistência de pressões ao uso de drogas, estreitando os laços entre policial e comunidade, dentro do modelo de gestão integrada, a qual visa à defesa da vida, da integridade física e a dignidade da pessoa humana”, argumentou o comandante do 4° Pelotão, capitão Jackson Fabiano Florentino.

Atletismo

O projeto Atletismo no Bonfim está sendo desenvolvido em parceria com professores da Escola Municipal Oscar Fernandes e o professor de atletismo Roberto Wyen Donald Melville, que diariamente ministra treinamentos a mais de 30 crianças e adolescentes, visando o preparo para atuar em competições de atletismo, nas modalidades de salto em distância, corrida e lançamentos de dardo e disco.

O projeto visa à inserção dos membros em atividades desportivas, bem como, a busca por parcerias com outras instituições, para realização de ações de prevenção, como as palestras, a fim de evitar que os mesmo façam uso de drogas.

“A integração entre Polícia Militar e comunidade traz fundamentos que fortalecem atitudes positivas entre as crianças em relação ao respeito às leis e ao convívio em sociedade, mostrando que para se obter sucesso na vida não existe a necessidade de se experimentar álcool e drogas” disse Jackson.

Neuzelir Moreira