Bonfim: obras da Caerr fortalecerão o atendimento aos moradores

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) segue firme com o trabalho de fortalecimento das ações na capital e no interior. Bonfim é uma das regiões atendidas pelo trabalho, onde estão sendo realizadas obras de extensão de rede, instalação de hidrômetros e atualização cadastral.

O cronograma de atividades inclui a execução de 314 metros de extensão de rede de água que atenderão aproximadamente 40 moradores, dos bairros 13 de Maio e Getúlio Vargas, a instalação de hidrômetros e a verificação in loco de todas as ligações de água efetivadas nos últimos meses.

“É preciso fazer o acompanhamento do trabalho que está sendo desenvolvido, verificar se as atividades estão sendo executadas de acordo com o cronograma estabelecido, ouvir a população, saber o que os moradores acham e quais são as suas necessidades e dificuldades. Isso demonstra responsabilidade com os recursos públicos e principalmente respeito à opinião dos usuários”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

“Ter água tratada é um sonho antigo, não vejo a hora de poder fazer a ligação e receber a água da Caerr, porque eu tenho o poço, de onde tiro água para as tarefas do lar, mas não é a mesma coisa que ter água tratada. É por isso que estou contando as horas para ver os trabalhos concluídos e poder utilizar o serviço”, disse o morador José Francisco da Silva.

“Moro aqui em Bonfim desde que nasci e sempre acompanhei de perto as mudanças. Fico feliz de ver que o acesso à água tratada está ficando mais fácil e que nós, moradores, estamos tendo a oportunidade de utilizar esse benefício”, salientou a moradora Maria de Jesus Pereira França.

Hidrômetros

A instalação de hidrômetros também faz parte do planejamento. O trabalho já começou e a proposta é instalar mais de 1.000 equipamentos. “O trabalho está sendo feito de forma gradativa e o nosso objetivo é hidrometrar todas as casas da região. O objetivo é evitar perdas e provocar no consumidor a preocupação com o uso consciente da água”, reforçou engenheiro Winder Montenegro Peixoto da Silva, que faz parte da gerência de projetos e obras.

“Tem muita gente que não sabe usar a água da forma correta e acaba desperdiçando esse bem tão precioso para a qualidade de vida. E, na minha opinião, a Caerr está de parabéns por fazer esse trabalho que vai beneficiar tanta gente. Agora, é esperar que todos tenham consciência e aproveitem bem essa oportunidade“, reforçou o morador Marlene Soares Macedo.

Banco de dados

A Companhia está realizando também a verificação in loco das ligações realizadas no município nos últimos meses. “O objetivo é organizar as informações e com isso atualizar o banco de dados, por isso a nossa equipe está verificando as áreas que já contam com o serviço para finalizar um mapeamento completo do que já foi realizado até agora e do que está faltando. Com isso será possível planejar as novas etapas do trabalho para que possamos atender todos os moradores”, finalizou Esbell.