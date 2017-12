Bonfim: Núcleo da Assembleia inicia novas inscrições para 2018

O Núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) em Bonfim encerrou as atividades de 2017 nesta segunda-feira, 18 de dezembro. No prédio, localizado na sede do município, funciona os programas da Casa Legislativa Abrindo Caminhos, Escola do Legislativo, Procon Assembleia e do Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher).

A cerimônia que fechou os trabalhos iniciou por volta das 18h e contou com a entrega de certificados para mais de 300 pessoas que concluíram os cursos de inglês, espanhol e informática, por meio da Escola do Legislativo.

O presidente da Assembleia, Jalser Renier (SD), participou do evento e falou sobre as expectativas para 2018. “Parabéns a todos. O nosso Núcleo da Assembleia em Bonfim estará em plena atividade em 2018, pois temos profissionais preparados aqui no município e queremos proporcionar o melhor para nossas crianças e adolescentes e para a população”, reforçou.

A coordenadora do Núcleo em Bonfim, Elcimara Mendes, disse que o ano está fechando com resultados positivos. “Tivemos em 2017 uma demanda acima do esperado, salas de aulas lotadas e já estamos com inscrições abertas para o ano que vem. Temos alunos interessados e a rotina dos moradores mudou, pois os pais buscam os cursos e capacitações da Escola do Legislativo na tentativa de proporcionar uma oportunidade melhor aos filhos, isso é positivo para comunidade”, ressaltou.

O Núcleo foi inaugurado em agosto deste ano, e atende mais de 600 pessoas por meio do programa Abrindo Caminhos, Escola do Legislativo e em atendimentos feitos por meio do Procon Assembleia e do Chame.

Leila Perussolo, diretora da Escola do Legislativo, comentou que os trabalhos junto a comunidade de Bonfim podem ser considerados produtivo e que no ano que vem novas atividades serão ofertadas.

“A entrega dos certificados marca o início do recesso e retornamos a partir de fevereiro. Além dos cursos e capacitações que já oferecemos nas áreas de inglês, espanhol e informática, estamos nos organizando para oferecer Zumba, Futebol e Balé, por meio do programa Abrindo Caminhos”, anunciou Leila.

As novas inscrições se iniciaram nesta terça-feira, 19, e seguem até 13 de janeiro, e podem ser realizadas de 8h as 12h e de 14h às 18h. Os interessados devem comparecer a sede do Núcleo que fica localizado na rua Aluízio de Menezes, nº 717 – Centro de Bonfim.

O retorno dos trabalhos conforme Leila, está previsto para o mês de fevereiro e no total são disponibilizadas mais de 300 vagas aos interessados.

Tarsira Rodrigues