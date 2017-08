Bonfim: Núcleo da ALERR abre inscrições para cursos

Estão abertas as inscrições para os cursos ofertados pela Assembleia Legislativa de Roraima, por meio do Núcleo do Poder Legislativo, inaugurado nesta quarta-feira, 16, no município de Bonfim. Os moradores podem se inscrever para aulas de inglês, espanhol e informática e para modalidades esportivas de handebol, atletismo, jiu-jitsu, futebol e ginástica rítmica, além de cursos preparatórios para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), para o vestibular e concursos públicos. Na unidade estarão também o Procon Assembleia e o Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher).

Durante a inauguração, o Núcleo efetuou aproximadamente 200 inscrições. Entre os inscritos, os irmãos João Daniel dos Santos da Silva, 10 anos, e Geciane, 11 anos, que irão frequentar as aulas de informática. Ele contou que optou por aulas de informática porque sempre teve vontade de usar um computador. “Quero conhecer e aprender a usar um computador”, comentou João Daniel, que estuda o quinto ano do ensino fundamental.

A dona de casa Lucélia Santos, mãe de João Daniel e Geciane, disse que a Assembleia chegou no momento certo em Bonfim.

“Aqui temos muitos jovens carentes de uma atividade que possa dar uma perspectiva de vida para essa meninada, que vive nas ruas, fazendo o que não presta. Espero que a Assembleia aqui na cidade seja para sempre. Tenho certeza que os moradores estão agradecidos ao deputado Jalser”, enfatizou a dona de casa, dizendo que agora seus filhos terão uma ocupação que será útil até para o futuro deles.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renie (SD), enfatizou que o papel da Casa não é só elaborar e aprovar projetos e leis. “Temos que aproximar o Poder Legislativo das pessoas, fazendo com que elas tenham um futuro melhor. Estamos dando essa oportunidade para centenas de crianças, adolescentes e adultos. Muitos não têm condição de se preparar, se qualificar para o mercado de trabalho, porque é muito caro um curso de língua estrangeira, de informática, fazer um curso preparatório também requer investimento. Então esse é o momento das pessoas aproveitarem essa chance de estudar,”, ressaltou.

O prédio do Núcleo Avançado da Assembleia em Bonfim fica localizado na rua Aluízio de Menezes, nº 717 – Centro. Na próxima semana, dia 22 (terça-feira), a Assembleia irá inaugurar um núcleo no município de Iracema.

Edilson Rodrigues