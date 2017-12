Bonfim: mais de 300 alunos recebem certificados de cursos da Escolegis

A segunda-feira, 18, foi de realização para os mais de 300 alunos que frequentam as aulas de inglês, espanhol e informática básica do Núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) em Bonfim, município localizado a 124 quilômetros de Boa Vista, fronteira com a República Cooperativista da Guiana. Foram mais de quatro meses de aulas ofertadas de maneira gratuita por meio da Escola do Legislativo, que funciona na unidade.

Para a aluna Maira Magalhães, 17, que concluiu o curso de espanhol básico, o aprendizado será importante para o futuro profissional. “Hoje trabalho como atendente em um supermercado aqui do município, onde recebemos muitas pessoas de fora, principalmente da Venezuela, e saber um pouco de espanhol ajuda na comunicação e abre portas”, avaliou a jovem.

Aluna do curso de inglês, a jovem Millissandra Veras, 18, fala que os pais são naturais do país vizinho, Guiana, e com isso ela já falava um pouco do inglês, porém não conseguia entender e muito menos escrever com clareza o idioma, mas nestes quatro meses a realidade mudou. “O curso me ajudou muito, hoje eu já posso e tenho segurança para dialogar com meus pais e com demais membros da minha família. Vou garantir minha vaga para o próximo ano e seguir com meus estudos”, disse.

A rotina da vida da auxiliar de enfermagem Maria Luiza de Pinho, 52, e da filha Luiza Leite, 9, que acabou de concluir o curso de espanhol básico, mudou para melhor. Ela conta que a filha já era estudiosa, mas com as aulas oferecidas pela Escola do Legislativo, o interesse e a determinação da menina duplicaram. “Nossa, foi nota dez, ela aprendeu bastante e vai continuar no próximo ano”, adiantou a mãe da garota.

A cerimônia de entregada dos certificados ocorreu na sede do Núcleo, localizado na rua Aluízio de Menezes, 717 – Centro de Bonfim.

Tarsira Rodrigues