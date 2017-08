Bonfim: Inspetoria da RFB reprime o descaminho na fronteira

Em uma operação de rotina realizada nos dias 29 e 30 de julho, as equipes da Inspetoria de Bonfim e de Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita Federal em Boa Vista, em conjunto com a Polícia Militar, apreendeu em zona secundária diversas mercadorias tais como: artigos de cama, mesa e banho, calçados, artigos plásticos, material escolar, simulacro, brinquedos, cosméticos, relógios, garrafas térmicas, artigos de toucador, lanternas, papeis de paredes etc…

O valor total de apreensões chegou a mais de R$ 30.000,00. As mercadorias que ingressaram de forma irregular no país sem o devido recolhimento dos tributos incidentes na importação serão alvo de procedimento fiscal com aplicação da pena de perdimento aos produtos e aos veículos utilizados para seu transporte. Foram vistoriados mais de 900 veículos, sendo 6 ônibus e 06 van do estado de amazonas, e Três táxis retidos conduzindo um total de 12 imigrantes ilegais Cubanos. Tanto os taxistas como os imigrantes foram encaminhados para a Polícia Federal para providências.

A IRF/Bonfim vem trabalhando de forma intensa para coibir as atividades de contrabando e descaminho na fronteira Brasil/Guiana. Nesse sentido, vem realizando operações de fiscalizações e ações integradas com outros órgãos de inteligência para coibir estes delitos

Socorro Marques