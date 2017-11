Bonfim: IFRR forma 22 técnicos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 10, ocorre a formatura de 22 estudantes dos cursos Técnico em Administração e Técnico em Comércio Exterior subsequentes do Campus Avançado Bonfim do Instituto Federal de Roraima (CAB-IFRR). O evento terá início às 19 horas e será realizado na Escola Estadual Argentina Castelo Branco, na sede do Município do Bonfim (RR).

Os cursos tiveram a carga horária de 1.200 horas e foram voltados para estudantes que já haviam concluído o ensino médio. Com a formação, os novos técnicos em administração vão ser capazes de atuar em organizações privadas, na indústria e no comércio, em instituições financeiras ou ainda no terceiro setor, enquanto os técnicos em Comércio Exterior estarão habilitados a trabalhar em instituições públicas e privadas como bancos e corretoras de câmbio, e no comércio exterior.

A coordenadora dos dois cursos, professora Evemilia Sousa, explicou que a formatura será marcada por um sentimento de vitória tanto para os alunos quanto para os gestores do campus. “Apesar dos diversos obstáculos enfrentados nesse período por toda a equipe, vamos entregar ao mercado de trabalho a segunda turma de profissionais técnicos em comércio exterior e a primeira turma de técnicos em administração. Isso nos deixa alegres e encorajados para continuar com nossa missão de contribuir para o desenvolvimento da educação profissional do Município do Bonfim”, disse.

O CAB é o campus mais novo do IFRR. Iniciou suas atividades no segundo semestre de 2014. Em 2015, a unidade começou a ofertar o curso Técnico em Comércio Exterior subsequente e, em 2016, o curso Técnico em Administração subsequente. Atualmente, o campus está instalado de forma provisória na Escola Estadual Argentina Castelo Branco, na sede do Município do Bonfim.