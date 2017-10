Bonfim ganha novo pólo de programa Escola do Atleta

No sábado, 30, mais um município do interior de Roraima recebeu o programa Escola do Atleta, desenvolvido Serabes (Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social). Agora as crianças e adolescentes de Bonfim terão a oportunidade de participar do maior projeto de inclusão social por meio do esporte já feito no Estado. As aulas iniciaram nesta segunda-feira, dia 2.

Em Bonfim, a Escola do Atleta oferece 500 vagas nas modalidades de Futebol de Campo e Ginástica Rítmica, mas desta vez, com três novidades: as modalidades Atletismo, Futsal e Jiu-jitsu.

As aulas serão ministradas por professores do próprio município em cada uma das modalidades e a coordenação da Escola do Atleta oferecerá capacitação desses profissionais.

A cerimônia de lançamento ocorreu no Estádio Abraão Félix de Lima, localizado na sede de Bonfim, com presença da governadora Suely Campos, o prefeito do município, Joner Chagas, secretários de Estado e autoridades políticas.

Durante o lançamento oficial, a governadora Suely Campos afirmou que além da prática esportiva, a Escola do Atleta traz consigo uma série de ações benéficas à juventude local. “Investir nessas crianças significa dar inclusão e proteção social. Também será realizada a Escola de Pais com encontros a cada dois meses para que os instrutores compartilhem orientações aos pais acerca do relacionamento com os filhos”, disse.

O prefeito de Bonfim, Joner Chagas, relatou que foi um dia muito importante para o município. “Conversamos sobre a possibilidade de instalarmos a Escola do Atleta em Bonfim com a governadora Suely e desde um primeiro momento ela mostrou-se muito acessível e de acordo com a ideia”, afirmou.

Segundo o prefeito, já existem muitas crianças e adolescentes do município que competem nos Jogos Escolares e a nível nacional, esta será uma oportunidade para incentivá-los ainda mais e trabalhar o potencial. “É muito gratificante para nós enquanto gestores e mais ainda para a população”, frisou.

Mais municípios

A titular da Setrabes, Emília Campos, afirmou que o projeto se estenderá para mais municípios do Interior, explicando que a Escola do Atleta é motivo de alegria e orgulho por ter alcançado resultados excelentes nos pólos de Boa Vista e Rorainópolis.

“Depois de Rorainópolis, avançamos na interiorização com o pé direito. São cinco modalidades incluindo a ginástica rítmica, que nunca havia sido implantada no Interior até a existência do programa. Já temos 350 crianças inscritas em Bonfim, mas existe ainda a capacidade de atendermos até 500. Agora vamos implantar em Caracaraí e logo em mais municípios de Roraima”, relatou.

São 500 vagas para alunos de 6 a 17 anos, divididas em 100 vagas para cada uma das modalidades. Após cada aula de todas as modalidades, os alunos receberão lanche, rotina diária em todas as turmas atendidas pela Escola do Atleta.

O estudante Eduardo Portela, de 9 anos, vai praticar o futebol de campo pela Escola do Atleta em Bonfim. Ele conta que seu ídolo do futebol é o Neymar. “Não penso apenas em competir, também quero me divertir o máximo que puder fazendo um esporte com os meus amigos. Mas se eu puder ganhar uma medalha ou outra, não vou ficar triste”, disse, com bom humor.

Já o pequeno Júlio Filho Souza se inscreveu para a modalidade futsal, mas já havia praticado o esporte antes, em outra ocasião. Ele contou que tem uma expectativa muito grande para o início das aulas. “Geralmente a gente não faz muita coisa depois de ir para a aula, então estou muito animado. Acho que vai fazer a diferença na nossa vida. Estou muito feliz com essa oportunidade e vou fazer o meu melhor”, enfatizou.