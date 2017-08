Bonfim e Normandia ganham energia de qualidade

A energia elétrica confiável e de qualidade chega agora aos municípios de Bonfim e Normandia, beneficiados com a instalação de uma subestação em 69 kV, construída pela Eletrobras Distribuição Roraima.

O novo sistema, interliga a rede de energia dos dois municípios a subestação Distrito em Boa Vista. O sistema gera ainda economia e redução de impactos aos meio ambiente, com a substituição do uso de geradores movidos à óleo diesel.

“Trouxemos energia de qualidade para esses dois municípios atendendo às famílias e promovendo condições para melhorar a produtividade com eletricidade a serviço dos produtores de soja, arroz e milho que se instalaram nessa região. Eles poderão, por exemplo, colocar pivôs de irrigação, ampliando a safra de Roraima. Também vamos executar o restante do asfaltamento da estrada que vai de Bonfim até a sede de Normandia, para escoar essa produção”, afirmou o senador Romero Jucá (PMDB).

O diretor de Distribuição da Eletrobras, Luiz Henrique Hamann destacou o ganho social e econômico proporcionado pela nova estrutura. “Antes, a energia era transformada lá mesmo em Boa Vista e, até chegar pela linha de transmissão nesses municípios, tínhamos perda de tensão. Agora, com a transformação feita na nova subestação, a energia que abastecerá Normandia e Bonfim será de muito melhor qualidade”.

A estrutura foi construída no KM 100, com dois novos transformadores e será mantida por profissionais da empresa. Para os deputados estaduais Jorge Everton e Masami Eda (PMDB), o novo sistema contribuirá com a melhoria da produção do Estado.

“Temos as estrada senda construída e a energia de qualidade chegando a esses municípios. Isso é o caminho para o desenvolvimento e mostra a responsabilidade com que nosso grupo político trabalha pelo Estado”, afirmou Jorge Everton.

“A energia vai contribuir principalmente, com o desenvolvimento da agricultura local e também, com a geração de mais emprego e renda”, disse o deputado Masami Eda.

Melhorias

Com a redução da tensão elétrica feita a poucos quilômetros das sedes dos municípios de Bonfim e Normandia, a qualidade da energia que chega ao consumidor final é muito melhor. O sistema também reduz o problema de oscilação no fornecimento.

Em Bonfim, por exemplo, a energia de qualidade permitirá a climatização das salas de aulas das escolas municipais. “O Senador nos ajudou a adquirir essas centrais de ar que não instalamos antes por medo de danificar o equipamento. Agora, com a nova energia, vamos melhorar muito a condição de atendimento aos nossos alunos”, explicou o prefeito Joner Chagas.

Já em Normandia, o novo sistema proporcionará benefícios para a agricultura familiar. “Vamos iniciar a perfuração de poços artesianos em pequenas propriedades e a manutenção dessas estruturas só é possível com a energia de qualidade”, disse o prefeito Gute Brasil.

Janini Marques