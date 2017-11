Bonfim: Corpo de Bombeiros resgata homem que estava desaparecido na Vila Vilhena

Equipe de Busca e Salvamento do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) resgatou na sexta-feira, 10, um homem de 60 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira, 6, quando saiu para caçar numa região de mata na Vicinal 3, da Vila Vilhena, município de Bonfim. Encontrado às 17 horas dessa sexta-feira, ele estava desorientado, mas aparentava, conforme atendimento pré-hospitalar feito pelos bombeiros, boas condições de saúde, com apenas alguns arranhões e sinais de desidratação.

O caso já tinha sido registrado no Núcleo de Investigações de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência na última quarta-feira, dia 8, e enviou equipe de Busca e Salvamento composta por três bombeiros e um cão farejador. As atividade começaram às 5h30 de quinta-feira, 9, e Ronaldo Morais Gomes, que estava perdido na mata há quatro dias, foi encontrado no final da tarde de sexta-feira.

A equipe de Busca e Salvamento percorreu a pé mais de 23 quilômetros em meio à mata fechada e região de montanhas e, quando saiu a 500 metros de um atalho, fez disparos com sinalizadores, o que possibilitou orientar o homem sobre a direção onde estavam os bombeiros. Com auxílio do cão farejador, o idoso foi encontrado

Heldeliano Arrais