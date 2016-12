Bonfim comemora 32 anos com nova iluminação pública

Os moradores do município de Bonfim, localizado a cerca de 125 km da capital Boa Vista, comemoraram 32 anos de fundação do município com uma vasta programação para marcar a data. Foi entregue pela prefeitura municipal a primeira etapa da obra de revitalização da rede de iluminação pública. O novo sistema de iluminação abrange a Avenida São Sebastião, a principal via de acesso do município, e mais três bairros.

Na ocasião, a prefeita de Bonfim, Lisete Spies (PR/RR), disse viver um momento muito feliz com o crescimento da região, principalmente no setor produtivo com novos empreendimentos nas áreas de agricultura e pecuária. “Bonfim está de parabéns, por mais um ano, e hoje podemos comemorar o desenvolvimento de nosso município, com a vinda de produtores de soja e arroz. Ao mesmo tempo estamos investindo em educação e saúde, então posso dizer que Bonfim é iluminado”, declarou a prefeita.

A festa de aniversário contou com a presença do deputado Luciano Castro (PR), do senador Romero Jucá (PMDB), além de lideranças da comunidade. Os moradores também marcaram presença e participaram de algumas atividades com o torneio de futebol de areia masculino e feminino e culto de ação de graças.

O ponto alto da comemoração no município foi a entrega oficial da revitalização da rede de iluminação pública da cidade e a placa simbólica da conclusão da obra, construída com recursos federais do Ministério da Defesa, através do programa Calha Norte.

Antônio Fernandes (60), morador do Bonfim há pelo menos 25 anos, participou da festa e afirmou que o município evoluiu bastante nos últimos anos. ”Estou alegre e empolgado, pois com o crescimento teremos emprego para todos e melhorias para as pessoas que moram aqui no Bonfim”, disse ele emocionado.