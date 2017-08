Bombeiros resgatam quatro pessoas após embarcação sofrer acidente no rio Anauá

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) resgatou na noite deste domingo, 6, quatro ocupantes de uma embarcação de madeira que naufragou no rio Anauá, a 15 km da vicinal 17, em Rorainópolis.

Devido às fortes corredeiras, a embarcação bateu nas pedras e afundou. Os quatro ocupantes da canoa passam bem e não precisaram receber atendimento médico.

O acidente ocorreu quando a embarcação estava sendo conduzida até a ponte no Rio Anauá, na divisa dos municípios de Rorainópolis e Caracaraí. Devido à correnteza forte, o condutor não conseguiu desviar a canoa das pedras, o que provocou o acidente.

Os bombeiros foram acionados no início da noite e uma equipe foi deslocada até a local do acidente. As buscas se deram em uma extensão de 20 km no transcurso do rio. Os ocupantes da embarcação foram localizados por volta das 21 horas, na margem esquerda do rio Anauá, acampados em um abrigo improvisado.

“A equipe conseguiu fazer o resgate dos quatro ocupantes da canoa que aguardavam por socorro onde se abrigaram para passar a madrugada. Ninguém se feriu. Foi um acidente apenas com perdas materiais”, destacou o tenente Morais, comandante da guarnição que realizou o resgate.

O Corpo de Bombeiros, por meio da 2ª Companhia de Proteção Ambiental, sediada em Rorainópolis, tem orientado a população do município sobre os riscos e cuidados necessários aos condutores e usuários de embarcações durante o período do inverno.

“Com as fortes chuvas, o nível dos rios tem se elevado além do normal, portanto é necessário atenção redobrada para quem faz percurso de canoas pelos rios e igarapés, mesmo que seja apenas para uma simples pescaria” frisou o tenente Morais, subcomandante da 2ª Companhia do CBMRR.

