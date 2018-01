Bombeiros conseguem combater incêndio residencial no bairro dos Estados

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) extinguiu incêndio em uma residência na Rua Mato Grosso, no bairro dos Estados, na manhã desta terça-feira, dia 23. O chamado foi feito por meio do canal de Emergência 193, às 11h30. No momento da ocorrência não havia ocupantes no local.

O trem de socorro, como é chamado o comboio de viaturas de emergência composta pelo caminhão de combate a incêndio, o Resgate Urbano a Acidentados (RUA) e a pick-up do oficial comandante do socorro, fizeram o isolamento do local e adotaram as medidas de segurança necessárias.

A atuação de combate às chamas ocorreu de imediato e evitou a propagação e riscos estruturais para outras residências adjacentes ao foco do sinistro.

Não houve feridos em decorrência do incêndio. Segundo informações dos familiares da proprietária do imóvel, o local pertence a uma senhora de 70 anos de idade que reside no município do Cantá e que vem à Capital apenas uma vez a cada mês, momento que faz uso da residência.

A ação de combate durou aproximadamente 1h30 até a finalização com extinção total das chamas e rescaldo para evitar qualquer possibilidade de reignição.

As causas do sinistro só poderão ser apontadas mediante perícia técnica. Os familiares foram orientados sobre os procedimentos necessários e o laudo deve ficar pronto em até 30 dias após a solicitação da perícia técnica.