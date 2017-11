Bombeiro na Escola encerra calendário de atividades com quase três mil pessoas atendidas em 2017

A Escola Estadual Presidente Tancredo Neves recebeu nos dias 27, 28 e 29 a penúltima edição do projeto “Bombeiro na Escola”. A ação teve início no primeiro semestre de 2017 com atividades continuadas e com foco na prevenção e na interação com a população civil através das escolas públicas do Estado.

Realizado pelo CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) em parceria com a Setrabes (Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social) e da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), o projeto proporcionou à comunidade escolar, uma variedade de palestras com temáticas de prevenção aos acidentes domésticos, prevenção às drogas, Proteção e Defesa Civil (risco de desastres), bem como as temáticas sociais e comportamentais, como higiene bucal e aplicação de flúor, práticas cívicas, atividades teóricas e práticas que envolvem os serviços do Corpo de Bombeiros Militar e a capacitação dos funcionários no que tange a prevenção de incêndio e evacuação.

O comandante geral do CBMRR, Coronel Doriedson Ribeiro, explicou que esta é mais uma ação continuada do Governo de Roraima, realizada por meio da Diretoria de Ensino Instrução e Pesquisa (DEIP) que promove além do plano de ensino da escola, uma integração entre alunos, professores e colaboradores com uma variável de temáticas, que vão além da sala de aula.

“O foco de abordagem é voltado para a prevenção, proteção e defesa civil além de inúmeras ações desenvolvidas por nossas equipes, que proporcionam para a comunidade escolar mecanismos preventivos e reativos de defesa social”, pontuou Ribeiro.

Para celebrar a despedida do ano letivo e comemorar o encerramento das atividades do projeto “Bombeiro na Escola” o CBMRR vai promover uma edição especial de fim de ano no forródromo do Parque Anauá, no próximo dia 15 de dezembro, com uma representação de alunos e colaboradores de todas as escolas alcançadas pelo projeto em 2017.

“A intenção do Comando é confraternizar com a comunidade escolar a despedida do ano de 2017 e que possamos celebrar com grande festa as ações, desenvolvidas em conjunto com todas as escolas”, frisou Ribeiro.

O Projeto

O ‘Bombeiro na Escola’ iniciou as atividades em maio deste ano e atendeu oito escolas estaduais na capital e do interior, uma média de uma escola por mês. No total foram atendidas 2.753 pessoas entre alunos e servidores.

A ação dos bombeiros finalizou o ano de 2017 com saldo positivo e o projeto deve ser retomado no primeiro trimestre de 2018, quando o ano letivo já esteja em andamento.

Samuel Bento