Bolsa Família: Prefeitura convoca beneficiários para atualizações das informações de saúde

A Prefeitura de Boa Vista tem realizado ações rotineiras e itinerantes nas unidades básicas de saúde e demais pontos estratégicos para garantir que as famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família façam as atualizações de saúde, obrigatórias para o recebimento do beneficio.

No próximo sábado, 12, das 8h às 12h, a equipe de profissionais de saúde estará na Escola Municipal Hilda Franco, na Latidudinal, 259, Conjunto Cruviana, para realizar as ações de atualização das informações de saúde das famílias beneficiadas.

O acompanhamento das informações de saúde dos beneficiários do Bolsa Família é realizado a cada seis meses, agora em agosto iniciam-se as ações da segunda vigência do ano.

A atualização das informações de saúde é obrigatória para os beneficiários do programa e a não regularização dentro do prazo pode acarretar na suspensão dos benefícios. Para a atualização é necessária a apresentação de documentos pessoais, cartões de vacina de todos os integrantes da família, o cartão Bolsa Família e o cartão da gestante.

Quem não puder comparecer até a escola, no sábado, podem procurar qualquer uma das unidades básicas de saúde, inclusive aquelas onde o atendimento é estendido até meia-noite para realizar a atualização das condicionalidades de saúde em um horário alternativo: Mariano de Andrade, no Caranã, Aygara Motta, no Cidade Satélite, Olenka, no Caimbé e Délio Tupinambá, no Nova Cidade.

Jéssica Costa