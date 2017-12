Bolsa Família: Prefeitura convoca beneficiários para atualização das informações de Saúde

A prefeitura de Boa Vista está convocando os beneficiários do programa Bolsa Família para a atualização das informações de saúde. Os beneficiados devem procurar uma unidade básica de saúde até o dia 20 de dezembro.

A atualização das informações envolve o acompanhamento nutricional, verificação de peso e altura, atualização do cartão de vacina.

É necessário que os beneficiários do programa levem os cartões de vacina de todos os integrantes da família, cartão do Bolsa Família e cartão da gestante, se houver.

A atualização das informações de saúde é obrigatória para os beneficiários do programa e a não regularização dentro do prazo implica na suspensão do benefício.

Serviço

Ação: Atualização das informações de saúde do programa Bolsa Família.

Data: Até quarta-feira – 20 de dezembro de 2017.

Horário: A partir das 9h30

Locais: Em todas as unidades básicas de saúde da prefeitura de Boa Vista.

Jamile Carvalho