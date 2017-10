Bolsa Família: entrevistadores municipais recebem capacitação sobre formulários do CadÚnico

Acontece até esta quarta-feira, 11, o curso de capacitação feita para cadastradores e entrevistadores do Programa Bolsa Família em Roraima sobre Formulários do Cadastro Único para Programas Sociais.

Compacto, o curso com carga horária de 24 horas obedece às diretrizes do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) e é ministrado na sede da Univirr (Universidade Virtual de Roraima) localizada no bairro Pricumã, na Alameda dos Bambus.

A capacitação de Formulários do Cadastro Único tem como objetivo orientar e preparar o entrevistador para uma abordagem correta para a coleta de informações com qualidade das famílias que estão ou que podem ser inscritas no Cadastro Único.

Responsável pelo curso a nível local, a técnica da Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), Michelly Nunes, explica que a capacitação se concentra nos responsáveis diretos pela formação de entrevistadores do Cadastro Único e também de novos instrutores capazes de multiplicar o conteúdo.

“O programa do curso vai além da técnica de preenchimento do formulário. Ele trabalha também a compreensão de conceitos do CadÚnico, atitudes de respeito ao núcleo familiar visitado e habilidades importantes como o desenvolvimento da capacidade de observação”, disse Michelly.

Além de cadastradores e entrevistadores, estão presentes no público digitadores e gestores com acesso ao Sibec V7 (Sistema de Gestão de Benefícios) de todos os municípios do Estado. As mudanças de atualização contínua para os cadastradores municipais ocorrem a cada dois anos.

Os cadastradores aprendem como realizar cadastros para que o beneficiário do Bolsa Família não sofra nenhuma punição por um cadastro que não tenha sido feito da forma que o programa propõe.

Os participantes do curso recebem um kit completo compreendendo, entre outros, o Manual do Entrevistador, instrumento de pesquisa para o profissional que realiza a tarefa de entrevistar as famílias, além de formulários avulsos para cada tipo de situação ou condição observada pelos agentes.

João Paulo Pires