Bolsa Família: beneficiários devem atualizar condicionalidades de saúde

A Prefeitura de Boa Vista já iniciou a atualização de dados das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família. Desde o início do ano, as atualizações acontecem em todas as unidades básicas de saúde. A atualização das condicionalidades de saúde é obrigatória para os beneficiários do programa.

Neste sábado, 8, das 8h às 14h, a Secretaria Municipal de Saúde vai atender as famílias beneficiadas pelo programa na Escola Municipal Hilda Franco, localizada na Rua Latidunal, S/N, Bairro Equatorial, Conjunto Cruviana.

De acordo com a coordenadora de saúde do programa, Leida Silva dos Santos Nascimento Ferreira, o objetivo é atender as pessoas que por algum motivo não podem comparecer na unidade nos dias da semana. “Muitas pessoas ficam sem atualizar as informações, pois trabalham durante a semana e tem outras atividades. Essa é uma oportunidade de realizarem a atualização”, destaca.

A atualização das condicionalidades de saúde é obrigatória para o recebimento do beneficio, que pode ser suspenso caso o beneficiado não cumpra os prazos. É necessário levar os documentos pessoais e cartão de vacina de todos os integrantes da família, cartão Bolsa Família e cartão da gestante, caso necessário.

Esta é uma das ações itinerantes realizada pela Secretaria, para que nenhuma família fique de fora. Além das ações itinerantes todas as unidades básicas de saúde recebem os beneficiários diariamente durante a semana, inclusive as unidades que funcionam em horários estendidos como Délio Tupinambá, no Nova Cidade, Aygara Motta, Cidade Satélite, Olenka Macellaro, no Caimbé e Mariano de Andrade, no Caranã.

Jéssica Costa