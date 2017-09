Bolsa Atleta 2017: inscrições de bolsas para atletas e paratletas de alto rendimento iniciam sexta-feira

Nesta sexta-feira, 15, têm início as inscrições para o Programa Bolsa Atleta 2017. Serão disponibilizadas 40 bolsas para atletas de alto rendimento de 12 a 17 anos e de 18 a 28 anos. Os atletas interessados devem ler atentamente o edital que estará disponível no site da prefeitura antes de efetuar a sua inscrição.

O Bolsa Atleta é um benefício concedido pela Prefeitura Municipal de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC), destinado a atender atletas e paratletas de desportos de alto rendimento em modalidades individuais e reconhecidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro – COB e Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB.

O programa atende atletas e paratletas que tenham obtido bons resultados no período de 12 meses, além de cumprir requisitos básicos e que se mantenha treinando e competindo, tendo alcance de bons resultados nas competições qualificatórias indicadas pelas respectivas federações e confederações.

Para os atletas de 12 a 17 anos, a bolsa ofertada será no valor de R$500. Para os atletas de 18 a 28 anos, o valor é R$800. O edital com todas as informações e ficha de inscrição estará disponível até o dia 16 de outubro de 2017 no site www.boavista.rr.gov.br/bolsa-atleta-2017. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail bolsaatletapmbv@gmail.com ou pelo telefone 3621-3960.

Jéssica Costa