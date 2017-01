Bolsa Atleta 2017: atletas firmam adesão ao programa para receber incentivo mensal

Com o programa Bolsa Atleta, a Prefeitura de Boa Vista investe no futuro do esporte em Boa Vista. Nesta segunda edição, foram beneficiados 20 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas individuais. A assinatura dos termos de adesão aconteceu na noite dessa quinta-feira, 26, e agora os contemplados podem seguir os treinamentos e competições com um incentivo a mais.

Estão sendo apoiados jovens com idade de 12 a 17 anos na categoria juvenil e atletas de 18 a 24 anos na categoria adulta. Pelo período de 12 meses, os competidores receberão uma bolsa de incentivo à prática esportiva. Na categoria juvenil, o valor mensal é de R$ 500. Para a categoria adulta, o benefício é de R$ 800. Os recursos são disponibilizados pela Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec).

Também foram contemplados pelo programa os seis técnicos dos atletas. Enquanto durar o vínculo, o técnico recebe o equivalente a 25% da bolsa do atleta, podendo ele, acumular até quatro bolsas. O programa é um incentivo para atletas de alto rendimento em modalidades individuais reconhecidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O programa custeia as despesas com alimentação, material esportivo, inscrições, transporte entre outras despesas relativas ao desempenho do atleta.

A boxeadora Hemilayny Franco, conhecida como Mila Franco, foi contemplada pela primeira vez com a bolsa na categoria adulto. Com três anos dedicados ao boxe, a atleta já trouxe o título em 2016 de vice-campeã juvenil de um campeonato disputado na Venezuela. Este ano, ela pretende participar de um campeonato nacional e o valor vai ajudar na compra dos materiais e custear passagens. “Muito feliz com a conquista da bolsa. É um valor que vai me ajudar na compra dos meus próprios materiais porque até então quem me ajuda é o meu treinador”, disse.

Braulio Costa treina Mila há três anos. Segundo ele, tudo começou com um treinamento lúdico, recreativo e gradativamente ela foi se destacando. “Há dois anos começamos a inclui-la em lutas de apresentações sem obrigatoriedade de vitória. Em 2016, ela começou a competições oficiais. Esse ano vamos aumentar o nível para que ela chegue ao campeonato nacional bem mais preparada. O valor, além de ser utilizado na aquisição de materiais, também servirá para gerenciar os estudos dela. Temos de fazer um paralelo com a educação”, frisou.

O processo de seleção para a concessão do Bolsa Atleta seguiu rigorosamente os critérios do edital. A Comissão de Avaliação, composta por cinco integrantes do quadro da Fetec, avaliou os candidatos em duas etapas: Análise Documental e Análise Técnica. O termo de adesão é um compromisso do atleta e do técnico sobre os cumprimentos e obrigações previstas pelo programa.

Daniel Lima, presidente da Fetec, destacou que este é um grande projeto de resgaste esportivo no município de Boa Vista que por muito tempo ficou abandonado. Dentro desse resgate, ele citou também as escolinhas de esporte da Vila Olímpica que foram reativadas, como também a própria reforma da Vila Olímpica.

“A prefeitura está trabalhando muito para dar maior condição de treinamento aos atletas de Boa Vista. É um valor que eles podem utilizar para custear a sua rotina esportiva e que vai ajudá-los a representar Boa Vista em território nacional e internacional. O ano de 2017 é o início de um novo ciclo olímpico, e sem dúvida alguma, essa bolsa é uma forma de incentivá-los e prepará-los para que tenhamos daqui a quatro anos um atleta nosso nas olimpíadas”, disse o presidente.

Categoria Adulto | Modalidade

Amanda Nobre Gouvêa | Natação

Caio Antonhy Garcia Mendes | Judô

Deyvison Deluan Cesar De Souza | Atletismo

Eduardo Amorim Lopes | Natação

Felipe Maycon Costa Ferreira | Natação

Flávia Soares Braga Cantanhede | Natação

Flávio José Saraiva Monteiro | Maratona Aquática

Greyke Mirom Terra Marcelino | Natação

Hemilayny Moraes Franco | Boxe

Marcos Paulo Lima Vieira | Judô

Categoria Juvenil | Modalidade

Ângelo Faria Adona Sousa | Judô

Arthur Gustavo F. De Lima Albuquerque | Natação

Aymê Nobre Gouvêa | Natação

Diana Gabrielly De Sena Melo | Natação

Kaylane Silva Greco | Natação

Meyre Jane Lourenço Souza | Natação

Pedro Antõnio Ramalho Xaud | Natação

Priscila Vithória Lima Vieira | Judô

Rhuan Dellon Rodrigues Ferreira | Natação

Yasmim Josino Barbosa De Lima | Natação

Técnico | Atletas

Paulo Cezar De Oliveira Ferreira | Priscila Vithoria Lima Vieira / Marcos Paulo Lima Vieira

Yorran Silva Greco | Diana Gabrielly De Sena Melo / Kaylane Silva Greco / Meyre Jane Lourenço Souza / Eduardo Amorim Lopes

Silvio José Ferreira Monteiro | Felipe Maycon Costa Ferreira / Flávio José Saraiva Monteiro

Carmono Cunha Da Silva | Deyvison Deluan Cesar De Souza

Sergio Renato Borba Jesus Junior | Angelo Faria Adona Sousa

Braulio Gomes Da Costa | Hemilainy Moraes Franco

