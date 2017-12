Boletim epidemiológico apresenta causas de mortalidade mais frequentes

A prefeitura de Boa Vista divulgou recentemente o quarto boletim epidemiológico deste ano, que traça o perfil da mortalidade geral em Boa Vista, nos últimos 10 anos. O estudo destaca que os três principais grupos mais prevalentes foram os de causas externas, de morbidade e de mortalidade (21,6%), seguido pelo grupo de doenças do aparelho circulatório (21,5%) e pelo grupo das neoplasias (15%).

As doenças cardiovasculares foram a principal causa de morte no mundo, mais de 15 milhões de pessoas. O perfil das vítimas dos óbitos por essas doenças no Brasil é em sua maioria de homens (60%) e a média de idade é de 56 anos, segundo relatório da OMS, de 2012 com revisão em 2016.

O estudo indica que em Boa Vista, esse perfil se mantém com predomínio de vítimas do sexo masculino, na faixa média de 65 anos. Especialistas afirmam que 80% desses óbitos poderiam ser evitados com adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas. Essas medidas devem ser adotadas desde a infância para que se tornem rotina na vida adulta.

O estudo epidemiológico mostra ainda as curvas de Nelson de Moraes, representação gráfica da mortalidade proporcional por idade, que permite avaliar o nível de saúde de uma região. Conforme o estudo, Boa Vista é classificado como município com elevada condições de saúde. A maior ocorrência de óbitos é na população acima de 50 anos. No Brasil, o percentual é de 76%, o que aumenta a expectativa de vida da população brasileira.

Medidas de prevenção

A prefeitura de Boa Vista já adota algumas medidas como política de gestão, entre elas a prática da alimentação saudável nas escolas municipais, onde a merenda escolar oferecida aos alunos segue um cardápio rico em frutas, legumes e verduras e estimula a adoção desses hábitos no ambiente familiar. Outra medida é a ampla oferta de locais para prática de atividade física por meio dos locais para prática esportiva, além da existência das academias abertas com supervisão de um profissional de educação física.

Na área da saúde, a prefeitura desenvolve ações educativas com foco no combate aos fatores de risco, das doenças cardiovasculares, entre eles o tabagismo, diabetes, hipertensão arterial e outros. “Essa é uma medida que atuamos para garantir a assistência adequada à saúde e continuidade do tratamento medicamentoso quando necessário. Todas as unidades básicas de saúde oferecem ações e serviços que visam a melhoria da qualidade de vida e a prevenção de doenças”, destaca o secretário municipal de saúde, Claudio Galvão.

Jamile Carvalho