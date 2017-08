Boa Vista vai sediar o 65º Encontro Regional de Ensino de Astronomia

Os professores e alunos de Boa Vista (RR) serão surpreendidos por uma aula diferente e terão um motivo a mais para verem as estrelas. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) leva para a cidade o 65º Encontro Regional de Ensino de Astronomia (EREA). O evento, que acontece de 23 a 26 de agosto no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima (UFRR), receberá ilustres astrônomos e planetaristas que, sob o comando do professor Dr. João Batista Garcia Canalle, coordenador nacional da OBA, qualificará alunos e educadores com palestras interativas e exibições do Planetário Itinerante Digital.

Para o professor e astrônomo Dr. João Canalle, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), o projeto tem como missão debater e compartilhar práticas pedagógicas voltadas ao ensino da Astronomia e divulgar o valor dessa ciência em âmbito regional.

“Queremos promover a integração entre educadores, pesquisadores, estudantes e astrônomos”, destaca.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) tem a participação de mais de 700 mil alunos em rede nacional e motiva os jovens na busca por conhecimento sobre assuntos científicos diversos, desde as leis da física como a origem do Universo.

Além de palestras sobre a OBA, acontecerão oficinas sobre fenômenos astronômicos e de astronáutica com lançamentos de foguetes, doação de lunetas astronômicas para escolas que ainda não a receberam da OBA, maquetes do Sistema Solar, representação teatral dos movimentos dos planetas e luas do Sistema Solar, oficinas simplificam o entendimento das causas das estações do ano, fases da Lua, eclipses, etc. Além disso o Planetário Digital da OBA estará à disposição dos participantes para melhor verem e entenderem o universo.

Carlos Pinho

Lançamento de foguetes