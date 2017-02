Boa Vista vai sediar Colégio de Presidentes da OAB da Região Norte

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima vai receber em Boa Vista, esta semana, os presidentes das Seccionais da Região Norte. Os dirigentes vão participar em Roraima de mais uma edição do Colégio de Presidentes do Norte, que vai acontecer no auditório do hotel Aipana Plaza, localizado na Praça do Centro Cívico.

O encontro será realizado nos dias 2 e 3 de fevereiro. A solenidade de abertura do Colégio acontecerá no dia 2, também no Aipana, a partir das 19h. Além dos presidentes de Seccionais, o evento terá ainda a participação do presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamachia, do diretor tesoureiro do Conselho Federal, Antônio Oneildo Ferreira, e do coordenador nacional do Colégio de Presidentes do Conselho e presidente da OAB Espírito Santos, Homero Junger Mafra.

O encontro tem o objetivo de reunir os dirigentes de Seccionais para discutir assuntos de interesse da sociedade civil e da advocacia, especialmente no que diz respeito às peculiaridades da Região Norte. “É durante a reunião que os presidentes trocam experiências de gestão, bem como avaliam suas ações e definem metas e estratégias para enfrentar os desafios apresentados à advocacia e à sociedade brasileira”, explica o presidente da Seccional Roraima, Rodolpho Morais.

No encontro em Boa Vista, está prevista a discussão de assuntos como a crise no sistema prisional no país, custas judiciais, ensino à distância, anuidades e a participação dos dirigentes e da classe na Conferência Nacional da Advocacia, que este ano será em São Paulo no mês de novembro.

Alexsandra Sampaio