Boa Vista: unidades básicas de saúde serão beneficiadas com material permanente e mobiliário

Boa Vista será contemplada com a ordem de R$ 1,2 milhão para aquisição de material permanente e mobília em geral para estruturação das unidades básicas de saúde da Capital.

Os recursos são oriundos de emendas parlamentares do deputado federal, Hiran Gonçalves e já foram liberados pelo Ministério da Saúde para serem executados.

Segundo o parlamentar, a iniciativa vai melhorar consideravelmente o atendimento ao público, principalmente aqueles que se deslocam para o centro da cidade, em busca de atendimento básico. “Durante os últimos dez anos, Boa Vista sofreu um aumento populacional. Porém essa evolução acabou causando alguns problemas no sistema de saúde, com as superlotações em unidades hospitalares e postos de saúde. Por conta dessa situação, na condição de médico, resolvi alocar essa verba para melhorar ainda mais o atendimento ao público”, explicou.

A migração venezuelana também foi outro fator determinante que, conforme o parlamentar, o mobilizou em alocar os recursos. “Roraima vive hoje uma situação muito preocupante com a vinda de venezuelanos para o Estado. Assim como o hospital de Pacaraima, os demais hospitais e as unidades de saúde acabaram triplicando o atendimento. Acredito que esse recurso vai ajudar muito a todos aqueles que dependem do serviço de saúde em Boa Vista.

Beneficiados

Serão contemplados com as emendas parlamentares, o Centro de Saúde Délio Tupinambá, Centro de Saúde 13 de Setembro, Centro de Saúde Pastor Luciano Galdino, Unidade Básica de Saúde Doutor Sílvio Leite, Unidade Básica de Saúde Cauamé, Unidade Básica de Saúde Jardim Floresta, Unidade Básica de Saúde Senador Hélio Campos, Unidade Básica de Saúde Alvorada, Unidade Básica de Saúde Raiar do Sol, Unidade Básica de Saúde União.

Ainda serão contemplados, o Centro de Saúde São Vicente, Centro de Saúde Professor Mariano de Andrade, Unidade Básica de Saúde Cambará, Unidade Básica de Saúde Tancredo Neves, Centro de Saúde Jorge André Gurjão Vieira, Centro de Saúde Ione Santiago, Unidade Básica de Saúde Mecejana, Centro de Saúde Pricumã, Unidade de Saúde Lupércio Lima Ferreira, Unidade Básica de Saúde Equatorial, Centro de Saúde 31 de Março. A emenda parlamentar contemplará também a Unidade Básica de Saúde Sayonara Maria Dantas Licarião Matos, o Centro de Saúde Olenka Macellaro Thomé Vieira, a Unidade Básica de Saúde Santa Tereza, a Unidade Básica de Saúde Caranã, o Centro De Saúde Aygara Motta Pereira, o Centro de Saúde Asa Branca, o Centro de Saúde Buritis, a Unidade Básica de Saúde Cinturão Verde e o Centro de Saúde Silvio Lofego Botelho.

Equipamentos

Bracedeiras para injeção, cadeiras, balanças antropométricas infantis, baldes a pedal, bebedouros, purificadores refrigerados, cadeiras de rodas adulto e pediátrica, câmaras para conservação de imunobiológicos, são os itens que serão adquiridos com as emendas.

Também serão comprados, carros de curativos, de maca simples e de material de limpeza, centrais de nebulização, cilindros de gases medicinais, computadores, escadas com 2 degraus, esfigmomanômetros adultos e infantis, estetoscópios adultos e infantis, estantes, foco refletores ambulatoriais, refrigeradores, impressoras de código de barras e a laser, lanterna clínica, laringoscópios adultos e infantis.

Ainda estão inclusos a compra de leitor de código de barras, longarinas, mesas de escritório, de exames, de mayo, de reunião, mesas ginecológicas, mesas para computadores e impressoras, nebulizador portátil, negatoscópio, NoBreak (para computadores), oftalmoscópios, otoscópios, oxímetros de pulso, projetores multimídia (datashow), reanimadores pulmonares manuais Adultos e infantis, roteadores, seladoras, suportes para soro, switchs, telas de proteção e ventiladores de teto.

Jânio Tavares