Boa Vista ultrapassa 90% da cobertura vacinal em crianças menores de um ano

A principal ferramenta de combate aos níveis de mortalidade infantil é a vacinação. O aumento da expectativa de vida das crianças em todo o país é atribuído principalmente ao trabalho de vacinação. A imunização das crianças em Boa Vista é uma das prioridades da prefeitura. Este ano, já foram vacinadas 4.958, o que representa 90% de cobertura vacinal em crianças menores de um ano e 87,5% de cobertura em crianças com até 1 ano de idade nos postos de saúde.

De acordo com dados do Centro Municipal de Imunização (CMI), a população estimada de crianças nessa faixa etária em Boa Vista, de janeiro a outubro deste ano, é de 5.629. Em 2013, a média de cobertura vacinal foi de 98%, menor do que o número alcançado neste ano. Este resultado deve-se a um trabalho sério e comprometido do município com a primeira infância.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Rodrigo Jucá, desde que assumiu a gestão, a prefeita Teresa Surita tem priorizado o cuidado às crianças, principalmente através do trabalho em prol da primeira infância.

“A vacinação é fundamental nos seis primeiros meses de vida, mas o esforço não acaba aí, pois as doses precisam ser reforçadas ao longo dos anos. A prefeitura tem se mobilizado no sentido de sensibilizar as mães durante todo o período do pré-natal, feito em todas as nossas unidades básicas de saúde e ainda por meio de outros projetos da gestão”, destaca Rodrigo Jucá.

Os cuidados devem ser tomados logo após o nascimento da criança. Já no primeiro dia ou primeiro mês de vida, o bebê recebe uma dose de BCG, responsável pela prevenção da tuberculose. Durante o primeiro ano de vida da criança, as vacinas são constantes e em curtos períodos, já que a possibilidade de os bebês contraírem doenças transmitidas por vírus e bactérias são grandes.

“O sistema imunológico da criança ainda não está totalmente maduro na primeira infância, por isso todos os cuidados em relação à imunização devem ser tomados”, explica Marcia Almeida Figueiredo, coordenadora do CMI.

A faixa etária que conta como cobertura vacinal é de até 1 ano, pois 99% das vacinas do calendário básico de vacinação devem ser administradas nessa idade. Os esquemas vacinais são compostos de duas a três doses no primeiro ano de vida, e o restante, que é feito até os 5 anos, são reforços das já administradas anteriormente.

“Os números mudam devido o registro de administração de doses de BCG e HB (Hepatite B) no Hospital Materno Infantil e também pelo fato de que o mesmo atende não somente à população de Boa Vista, mas também à população dos municípios do interior do estado”, afirma Márcia.

Jéssica Costa