Boa Vista recebe mais saúde e serviços na Caravana do Povo

Moradores de Boa Vista serão contemplados com mais uma edição da Caravana do Povo – ação do Governo do Estado que leva atendimento médico, serviços e cidadania para a população. Os atendimentos serão na Escola Estadual Maria das Dores Brasil, no bairro 13 de Setembro, das 9h às 15h, nesta sexta-feira, 29.

Essa é a 26ª edição só este ano, e já percorreu os 15 municípios do Estado e se estendeu também para vilas e vicinais. Mais de 70 serviços são oferecidos de forma gratuita para a população em apenas um dia. “É o governo mais próximo do povo. Levamos serviços, atendimentos médicos, orientações, palestras, dentre outras ações”, acrescentou a governadora Suely Campos.

A cada edição da Caravana os serviços mais procurados são os de saúde. Consultas, exames e medicamentos são ofertados para crianças, adultos e idosos. Especialidades como pediatria, cardiologia, dermatologia e oftalmologia estão entre as mais procuradas. “Vemos de perto a satisfação das pessoas em conseguir realizar um exame, uma consulta. É mais qualidade de vida para os roraimenses”, disse o secretário de Saúde, Paulo Linhares.

Nesta Caravana haverá 10 médicos especialistas, sendo um oftalmologista, um cardiologista, uma dermatologista, dois urologistas, um pediatra, dois clínicos e dois ginecologistas.

A ação que também contará com farmácia e exames de PSA (antígeno prostático específico), eletrocardiograma, ecocardiograma e a carreta da mulher com exames de ultrassonografia e mamografia.

A Setrabes (Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social) levará atendimentos e pré-cadastro com a equipe do Balcão de Ferramentas; cursos de artesanato oferecidos pela equipe do PAR (Programa de Artesanato de Roraima); atendimentos do programa Bolsa Família.

A população receberá também orientações e preenchimento de fichas para aquisição do passe livre de transporte intermunicipal e interestadual para pessoas com deficiência, além de atividades educacionais recreativas com os integrantes do Cidadão do Futuro.

Além disso, são ofertados serviços de lazer e cidadania, como emissão de documentos, negociação de dívidas e palestras.

Histórico

Em 25 edições realizadas em 2017, a Caravana já realizou mais de 110 mil atendimentos. Ao longo dos anos, a Caravana do Povo já contabiliza mais de 230 mil atendimentos realizados em todo o Estado.