Boa Vista: prefeita Teresa Surita e vice Arthur Henrique são empossados

A cerimonia de posse foi presidida pela vereadora Magnólia Rocha e secretariada pelo vereador Renato Queiroz, que conduziram a escolha das duas chapas que disputaram a presidência da Câmara Municipal de Boa Vista, encabeçadas pelos vereadores Renato Queiroz e Mauricelio Fernandes. Ao fim foi eleita a chapa comandada pelo vereador Mauricelio, por 11 votos a favor. Ele irá presidir câmara no biênio 2017/2018.

Após a eleição da mesa, o presidente eleito deu posse a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, reeleita no primeiro turno das eleições de 2016 para o quinto mandato, com quase 80% dos votos. Ela foi a única mulher eleita para governar uma capital e a candidata mais votada das capitais brasileiras.

Em seu discurso a prefeita ressaltou as conquistas da atual administração dando como exemplo as galerias de drenagem feitas na avenida Nossa Senhora de Nazaré, a estruturação do complexo Ayrton Senna e a revitalização e reconstrução dos espaços públicos. Ela ainda agradeceu os servidores e secretários pelo apoio a gestão, além de destacar a importância de trabalhar em harmonia com a câmara de vereadores.

“Para mim, política está associada ao sentimento de cuidar da vida coletiva, essa é a política que eu acredito e é a politica que eu faço. Aos vereadores, digo que estamos iniciando juntos uma nova jornada. Teremos desafios importantes a superar e, tenho certeza que estaremos juntos buscando as melhores condições para Boa Vista. Reafirmo a importância de trabalharmos em sintonia”, disse a prefeita.

Ela ainda fez questão de agradecer o apoio, incentivo e parceria do senador Romero Jucá e destacou a responsabilidade de governar Boa Vista mais uma vez, mesmo diante do cenário de crise em que vive o país disse não temer os desafios que teremos pela frente. Ela reafirmou o compromisso de fazer dos próximos quatro anos a melhor gestão que a capital já teve, com objetivos claros, visão de futuro e políticas públicas comprometidas com as próximas gerações.

“Governar é fazer escolhas e atribuir prioridades. Hoje a realidade é diferente, inspira cuidados crise econômica e politica, por isso, estamos desde 2014 num controle rigoroso de gastos. Conseguimos importantes conquistas, como pagamento em dia de servidores e fornecedores, e ainda manter a qualidade de nossos serviços aos municipes. Temos plena consciência das dificuldades que estão por vir, mas atuaremos sempre considerando as prioridades de Boa Vista, estaremos mais preparados para 2020”, ressaltou Teresa.

Shirléia Rios