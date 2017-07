Boa Vista Junina: Prefeitura paga cachês de artistas, bandas e grupos folclóricos

Apenas quatro dias após o fim do Maior Arraial da Amazônia, todas as atrações contratadas e os grupos folclóricos que fizeram participação especial no Boa Vista Junina receberam os pagamentos dos cachês. A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) investiu em artistas e bandas locais, grupos folclóricos, estrutura e apoio financeiro às 24 quadrilhas.

Para o presidente da Fetec, Daniel Lima, tanto o pagamento dos cachês como todo o investimento do evento foram em tempo hábil por causa do planejamento que vem sendo feito desde 2016. “Efetuar este pagamento o mais rápido possível demonstra compromisso e determinação da gestão Teresa Surita. Reduzimos em mais de R$ 1 milhão as despesas do evento, se comparado a 2016, ou seja, com menos dinheiro conseguimos fazer uma festa tão linda quanto a de anos anteriores”, ressaltou.

Lembrando também que com um mês de antecedência ao evento, a prefeitura repassou o valor de R$ 540 mil a todas as 24 quadrilhas que se apresentaram nas oito noites de arraial. Este ano, foram contratadas 20 bandas e artistas para agitarem o Maior Arraial da Amazônia e oito grupos folclóricos, que também fizeram a alegria do público na Arena Junina.

De acordo com a prefeita Teresa Surita, ajustes financeiros foram necessários para manter a qualidade do evento. “Todos os anos, prezamos pela qualidade do arraial e, para isso, tivemos de planejar bem os gastos e garantir um orçamento eficiente. Tivemos um dia a menos de festa, como forma também de cortar gastos, mas investimos em uma estrutura segura e coberta. Mesmo lutando contra a crise e todos os problemas, conseguimos manter uma festa bonita, onde todos saíram satisfeitos”, ressaltou.

Durante as oito noites, o evento reuniu cerca de 200 mil pessoas nas praças Fábio Marques Paracat e Velia Coutinho. A edição também gerou cerca de 700 empregos diretos e cinco mil indiretos, movimentando a economia local. Profissionais de diversos segmentos atuaram antes, durante e depois do evento, não só barraqueiros e ambulantes, mas também aqueles profissionais que ajudaram na montagem das barracas, palco, estrutura da festa, arena junina e decoração, como marceneiros, serralheiros, artistas plásticos, decoradores, montadores, costureiras, e muitos outros.

Ceiça Chaves