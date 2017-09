Boa Vista já tem mais de 40 mil domicílios interligados à rede de esgoto

O Governo do Estado, por meio da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura), está trabalhando na implantação da rede de esgoto de Boa Vista. A meta é que em 2018, 93% dos domicílios tenham saneamento básico. De acordo com dados da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), a capital já tem 40.448 imóveis interligados ao sistema.

As obras estão sendo realizadas através de convênio com o Ministério das Cidades. O investimento global será de R$ 628.875.580,11 ao final das seis etapas.

Até agora, já foram concluídas as três primeiras etapas e estão em andamento as obras da quarta e quinta etapas. Atualmente, as frentes de trabalho estão executando obras de implantação da rede de esgoto nos bairros Asa Branca, Centenário, Sílvio Leite e Sílvio Botelho.

“Apesar do inverno, as obras não pararam. As equipes continuaram os serviços e, agora, com a chegada do verão, vamos intensificar mais ainda, de forma a chegarmos ao final do ano que vem com nossa meta alcançada”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura, Gregório Almeida.

Elevatórias

Atualmente, estão sendo construídas três EEE’s (Estações Elevatórias de Esgoto) em diferentes bairros da Capital. São elas que permitirão mais agilidade no processo de ligações prediais à rede de esgoto, pois são as responsáveis pelo bombeamento da água e dos resíduos sólidos advindos das residências.

A Estação Elevatória localizada no bairro São Bento já está concluída e pronta para ser liberada para uso. Além do São Bento, a elevatória vai coletar e tratar os resíduos vindos da rede coletora de esgoto dos bairros Nova Cidade e Araceli Souto Maior, além de parte do Raiar do Sol e Bela Vista.

Duas outras elevatórias estão em obras. A primeira, no bairro União, vai atender os bairros União e Jardim Caranã. A outra, no bairro Bela Vista, vai atender também parte do Raiar do Sol. Ambas estão com 45% das obras concluídas e têm previsão de término ainda este ano.

A quarta e maior vai ser construída no bairro Santa Teresa e vai atender também os bairros Equatorial, Alvorada e parte do Sílvio Leite. Também será construída uma quinta elevatória no Sílvio Leite, cujas obras devem começar ainda este ano, para atender a rede de esgoto do bairro. A previsão de término é em 2018.

Alerta

É importante salientar que a população só poderá fazer a interligação predial à rede de esgoto após autorização prévia da Caerr.

“A Caerr envia um comunicado informando sobre a liberação da ligação, que é de responsabilidade do próprio usuário. Estamos enfrentando muitos problemas com relação a ligações irregulares feitas antes da autorização, o que tem causados diversos transtornos, sobretudo para a própria população”, explicou Gregório Almeida.

O secretário informou ainda que a ligação sem a devida autorização da Caerr incorre em crime ambiental e os responsáveis poderão ser multados.

Calçadas e asfalto

A Seinf esclarece à população que, a reconstrução de calçadas e asfalto nos bairros onde estão sendo executadas as obras de esgoto, é feita depois de encerrado o trabalho de implantação da rede coletora e ligação predial da mesma, por equipes da própria empresa responsável pelos serviços.

O que já foi feito

Nas três primeiras etapas foram construídas 16 estações elevatórias e revitalizadas duas estações de tratamento de esgoto, além da interligação da rede de esgoto, nos bairros Aeroporto, Araceli Souto Maior, Asa Branca, Bela Vista, Buritis, Caçari, Caimbé, Cambará, Caranã, Cauamé, Cinturão Verde, Centenário, Hélio Campos, Jardim Caranã, Jardim Floresta, Jardim Tropical, Jóquei Clube, Liberdade, Nova Canaã, Nova Cidade, Olímpico, Paraviana, Pintolândia, Pricumã, Raiar do Sol, Tancredo Neves, São Vicente, Sílvio Botelho e União.

Os bairros que compõem a 4ª Etapa são Araceli Souto Maior, Asa Branca, Bela Vista, Buritis, Caimbé, Cambará, Centenário, Cinturão Verde, Hélio Campos, Jardim Caranã, Jardim Floresta, Jardim Tropical, Jóquei Clube, Nova Canaã, Nova Cidade, Olímpico, Pintolândia, Raiar do Sol, São Vicente, Sílvio Botelho, Tancredo Neves, e União.

A 5ª Etapa engloba os bairros Asa Branca, Alvorada, Bela Vista, Cambará, Equatorial, Jóquei Clube, Nova Canaã, Nova Cidade, Raiar do Sol e Silvio Leite.

A sexta etapa deve contemplar os bairros Conjunto Cidadão, Airton Rocha, parte do Hélio Campos e parte do Nova Cidade, além de bairros e ruas que não foram contemplados nas etapas anteriores.

Gilvan Costa