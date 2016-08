Boa Vista ganha unidade preventiva de câncer de colo de útero e de mama

A Prefeitura de Boa Vista implantou nesta sexta-feira, 26, a primeira unidade de saúde com foco na prevenção do câncer de colo de útero e mama. O Centro de Tratamento e Prevenção de Câncer de Colo e Mama Silvana Helena Souza Gomes foi inaugurado na última sexta-feira, 26, e já está funcionando. O centro fica na avenida Olímpica, no bairro Jardim Tropical.

A unidade trabalha com foco na prevenção e tratamento de lesões primárias. “Estamos felizes em entregar esta unidade às mulheres de Boa Vista que agora terão um espaço voltado para atender a suas necessidades. O Centro vai possibilitar diagnóstico precocemente das doenças e ainda tratar lesões primárias, no caso do colo do útero”, destaca o secretário municipal de saúde, Kleber Pinheiro.

A nova unidade conta com os serviços de mastologia, ginecologia, patologia cervical, ultrassonografia, laboratório de citologia para a análise dos exames de preventivo coletados nas unidades básicas e uma farmácia. Além disso, as pacientes atendidas receberão também o suporte de profissionais do serviço social e da psicologia. O atendimento é ambulatorial, por meio de marcação de exames, que será agendado.

O atendimento começa nas unidades de saúde. As pacientes serão atendidas pelos médicos da rede básica e após uma avaliação durante a consulta, se for constatada a necessidade de assistência especializada e de maior complexidade serão encaminhadas ao Centro. A capacidade de atendimento é de mais de 500 mulheres por semana.

Os recursos para a construção do Centro são de emenda parlamentar junto ao Ministério da Saúde, da deputada federal Maria Helena Veronese e tem contrapartida da Prefeitura de Boa Vista. “Por já ter passado por essa doença e ter vencido, por descobrir por meio de exames preventivos, por conhecer tantas mulheres que lutam para vencer a doença, me senti sensibilizada ainda mais para garantir recursos para esse espaço que vai cuidar muito bem da saúde das nossas mulheres de forma preventiva”, destaca a deputada.

A ampliação do Centro já está garantida, e contará com recursos viabilizados pelo senador Romero Jucá. “Esta unidade representa o esforço e o empenho da prefeitura e de parlamentares comprometidos com a saúde de Boa Vista. É importante trabalhar na prevenção e no enfrentamento da doença como a prefeitura tem trabalhado”, destaca o senador.

O Centro foi batizado com o nome Silvana Helena Souza Gomes, esposa do médico amazonense, Dr. Nunes, que foi convidado à época para trabalhar no território de Roraima. Silvana acompanhava o trabalho do esposo nos hospitais, vivenciando diariamente o sofrimento das famílias e as dificuldades das pessoas que precisavam viajar para outros estados em busca de tratamento para o câncer.

Colo de Útero – O Município de Boa Vista é responsável pelo atendimento de lesões de baixo grau e exames especializados em oncologia. Chegando na unidade, referenciada pela Unidade Básica de Saúde, a paciente fará o atendimento médico com especialista e encaminhada para realizar exames. Em casos de pequenas lesões, será realizado o exame de colposcopia para detectar o local afetado e retirar as lesões.

Essa amostra será encaminhada para o Laper. Os casos que tiverem o resultado positivo para câncer serão encaminhados para uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Roraima – Unacon.

Mama

Com relação à mama, o Centro disponibilizará a consulta ambulatorial com o médico mastologista. O médico fará a consulta de prevenção. Dependendo do diagnóstico encaminhará para ultrassom e/ou mamografia.

Dados

A Atenção Básica aumentou recentemente o número de cobertura de coletas do exame preventivo. Com isso, aumenta a demanda de análises do preventivo no laboratório de citologia. Mais mulheres estão fazendo o exame preventivo para investigação de possíveis lesões cancerígenas.

De janeiro a junho deste ano, foram realizados 6.113 exames citopatológicos do colo do útero no Laboratório de Citologia do Município.