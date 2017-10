Boa Vista ganha novos equipamentos públicos e obras de infraestrutura

Os investimentos na melhoria da infraestrutura de Boa Vista continuam. A capital, que concentra cerca de 70% da população do Estado ganhou nesta segunda-feira, 2, melhorias na infraestrutura de trânsito, saúde e lazer.

A Prefeitura entregou para comunidade a obra da Ponte da avenida Parimé Brasil, que interliga os bairros Caranã e Cidade Satélite, criando uma nova rota para as mais de 5 mil famílias que vivem no local.

Antes, a única via de saída do Cidade Satélite era pela avenida Carlos Pereira de Melo que, em horário de pico, gerava alguns pontos de congestionamento.

Essa obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana executado com recursos viabilizado pelo senador Romero Jucá. “Boa Vista é uma capital com alta taxa de crescimento e o trânsito é uma das áreas onde mais percebemos os efeitos disso. Com o Plano de Mobilidade Urbana, criamos uma infraestrutura moderna que corrige problemas e prepara nossa cidade para o futuro”, afirmou o senador.

A Ponte possui passarela lateral para ciclistas e pedestres. A Prefeitura fez toda a sinalização e iluminação do trecho, garantindo a segurança de quem transita no local.

Mais Saúde

Outra obra inaugurada nesta segunda, foi a nova Unidade de Saúde do bairro Jóquei Clube. O prédio complementa a estrutura de serviços de saúde da atenção básica e amplia a capacidade de atendimento do município, facilitando o acesso aos serviços de saúde de quem vive no bairro e adjacências.

“Nossas Unidades de Saúde atendem desde a população local até pessoas que vem de outros municípios. Hoje, também temos a demanda crescente dos venezuelanos que se instalar em nossa cidade. Por isso, a ampliação da oferta desse serviço é tão importante”, destacou a prefeita Teresa Surita.

Com apoio do senador, a Prefeitura conseguiu melhorar a infraestrutura desses serviços. Jucá garantiu os recursos que o Município usou na ampliação do Hospital da Criança e na reforma de prédios como o do Olenka Macellaro, no bairro Caimbé, uma das quatro unidades de saúde que funciona até meia noite em Boa Vista.

Lazer

Logo mais às 18h, está previsto a entrega da revitalização da Praça Orlando Lizardo, na avenida Mário Homem de Melo, no bairro Caimbé. O local recebeu melhorias para servir como novo espaço de lazer e convivência para a comunidade.