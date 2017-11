Boa Vista ganha nova Unidade de Saúde

Uma espaço mais amplo, moderno e confortável. Assim é a nova Unidade de Saúde do bairro Jardim Caranã, inaugurada na manhã desta sexta-feira, 17. O novo prédio substitui a antiga Unidade do bairro União, ampliando a oferta de serviços básicos para a mais de 8 mil famílias da região.

O prédio tem área total de 228 metros quadrados e foi construído com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), garantidos pela articulação do senador Romero Jucá.

“Temos trabalhando em conjunto com a Prefeitura em todas áreas. Essa é uma Unidade Básica de Saúde moderna que ajudei a construir garantindo os recursos. Ela está totalmente equipada e abastecida com medicamentos que vão gerar uma qualidade muito melhor de atendimento às famílias dos bairro União e Jardim Caranã”.

A aposentada Teresa Albuquerque mora há quatro anos no bairro Jardim Caranã e para ela, a única coisa que faltava para sua comunidade era a Unidade de Saúde. Ele é hipertensa e agora poderá retirar os medicamentos e fazer o acompanhamento médico que precisa, bem perto de casa. “Fiquei muito feliz com a entrega dessa obra. O prédio é muito bonito e agora, vou receber o atendimento que preciso no meu próprio bairro”, disse.

No novo local a população contará com serviços básicos como atendimento com clínico geral, enfermeiro, psicólogo, acompanhamento da equipe do programa Estratégia de Saúde da Família, acompanhamento pré-natal, preventivo, teste do pezinho, sala de vacinação e farmácia básica. Novos serviços passam a ser ofertados incluindo, atendimento odontológico, curativos e o eletrocardiograma.

“Esse foi um ano em que avançamos muito na saúde. Nós investimos mais de 20% de recursos próprio nessa área e contamos com parcerias importantes, como a do senador Romero Jucá, que ajudou com a construção desse prédio e da deputada federal, Maria Helena Veronese, que destinou recursos para o mobiliário e equipamentos”, afirmou a prefeita Teresa Surita.

Nova rede

Este ano, foram entregues três novas Unidades Básicas de Saúde, instaladas nos bairros Alvorada, Jóquei Clube e a nova do Jardim Caranã. Os próximos investimentos atenderão às comunidades dos bairros Caumé, São Bento e Aeroporto.