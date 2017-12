Boa Vista fica mais bonita e iluminada com as luzes de natal

No final do ano Boa Vista vira um verdadeiro cartão postal, uma cidade luz. A Prefeitura de Boa Vista investiu na decoração valorizando o espírito de natal e para que as famílias pudessem vivenciar esse período de uma forma especial, com toda magia e espiritualidade dos festejos natalinos.

A prefeitura preparou uma decoração natalina que enche as ruas e avenidas de cores e símbolos do natal. Foram 857 ornamentações de postes.

Mas não apenas as ruas e avenidas receberam a decoração natalina, a prefeitura também montou estruturas como anjos, bichos, estrelas e arvore em rotatórias, praças e parques.

Foram instalados 10.500 pisca-piscas, contendo 100 lâmpadas de led. Total de 1.050.000 lâmpadas por toda cidade. São 105.000 metros de piscas. 200 caixas de mangueiras de led com 100 metros cada. Total de 20.000 metros de mangueira de led. Tudo para deixar a cidade ainda mais bonita.

Grandes destaques são as árvores de Natal instaladas no Parque Germano Augusto Sampaio e na Praça Fábio Marques Paracat, ambas compostas por um sistema de iluminação em LED que muda de cor. Dois dos locais preferidos pelos visitantes. A primeira possui 15 metros de altura e a segunda 26 metros.

O espetáculo de cores chama a atenção de quem passa por esses locais. Muitos param para fazer fotos e admirar o local.

Shirléia Rios