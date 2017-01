Boa Vista: Estácio lança cursos de Nutrição e Educação Física em 2017

O Centro Universitário Estácio da Amazônia começa o ano de 2017 lançando dois novos cursos na sua grade de oferta de graduações: bacharelado em Nutrição e Educação Física, presencial e com duração de cinco anos. Os interessados podem prestar o vestibular, que acontece todas as terças, quintas e sábados.

De acordo com reitora da instituição, Brena Linhares, serão abertas 60 vagas para o turno vespertino e 60 vagas para o noturno. Os processos de preparação para oferta dos cursos passaram por várias etapas, conforme ela, iniciando pela pesquisa de demanda de mercado. Todos os professores que devem ministrar as aulas neste semestre já foram selecionados e a estrutura necessária para a oferta dos cursos foi providenciada.

Brena destaca que os cursos são os únicos presenciais em Roraima, e que o mercado local, e na região Norte, carece dos profissionais de ambas as áreas. Ela citou, por exemplo, o Bacharelado em Educação Física, exigido atualmente por profissionais que querem atuar como personal trainer.

As inscrições podem ser feitas por meio do site http://inscricoes.estacio.br. Mais informações por meio do telefone 2121-5565 e 2121-5530.

As aulas terão início no dia 9 de fevereiro para os alunos veteranos do Centro Universitário Estácio da Amazônia. O período de matrícula dirigida terá início no dia 15 e término no dia 22 de janeiro, isso para aluno que já deu aceite no contrato educacional 2017.1 e que já pagou o boleto de renovação. Já o período de renovação de matrícula 2017.1 terá início no dia 24 de janeiro e término no dia 9 de março. Para os alunos que após dia 23/01 deram aceite no contrato e renovarão matrícula. Sendo que as vagas que aparecerão serão de acordo com a oferta por turno no sia. O período de inclusão de disciplinas presencial e on line começa dia 24 de janeiro e termina no dia 11 de março.

O período de exclusão de disciplinas presencial e on line sem cobrança de taxas começa no dia 24 de janeiro e termina no dia 11 de março. Já o período de solicitação de estudo dirigido começa no dia 26 de janeiro, e tem término no dia 8 de março.

Élissan Paula Rodrigues