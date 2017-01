Boa Vista: Estácio abre seletivo para cadastro de reserva de professores

O Centro Universitário Estácio da Amazônia está com inscrições abertas até o próximo dia 12, quinta-feira, para seletivo que vai formar cadastro de reserva para professores para cursos de graduação da instituição.

Há interesse em doutores ou mestres somente na área de Bioquímica ou Análise Clínica; e ainda.

Especialistas, doutores ou mestres em Engenharia Civil, nas áreas de Mecânica Geral; Desenho Técnico I e II; Mecânica dos Solos; Arquitetura e Urbanismo; Bases de Gestão para Engenharia; Teoria das Estruturas I e II; Instalações Prediais Elétricas; Estrutura de Concreto I.

A titulação mínima exigida é de especialista com experiência nas áreas relacionadas às disciplinas descritas. Para se inscrever é preciso preencher formulário no link: https://goo.gl/Fwy4Mi 1.4.

Após a inscrição e análise do currículo, baseada no perfil docente e nos requisitos descritos no edital, haverá prova de aula e entrevista em caso de abertura de vaga. Caso sejam abertas vagas para as disciplinas previstas no edital a instituição deve entrar em contato até o dia 20.

Dúvidas e esclarecimentos sobre o processo deverão ser endereçados a pro reitora acadêmica Danielly Teixeira via e-mail: danielly.silva@estacio.br.

Élissan Paula Rodrigues