Boa Vista é classificada com médio risco para transmissão de dengue, zika e chikungunya

A prefeitura de Boa Vista finalizou recentemente o 4º Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) em 6.087 imóveis da capital. O resultado classifica o município com médio risco, com índice de 2,8% para transmissão de dengue, zika e chikungunya.

A prefeitura de Boa Vista tem trabalhado diariamente para diminuir o índice de infestação do mosquito na capital. Entre as estratégias, está a visita domiciliar periódica dos agentes de combate às endemias, que orientam os moradores sobre as medidas de prevenção de combate ao Aedes. Além da eliminação mecânica de criadouros e tratamento químico em depósitos não passíveis de remoção ou onde não for possível outra medida física.

A análise dos resultados por bairro demonstra que 51 dos bairros avaliados, 15 se encontram com alto índice de infestação, 25 com médio risco e 11 com baixa infestação por Aedes aegypti.

Os bairros com maior índice de infestação são Distrito Industrial, Calungá, Cauamé, Aeroporto, Bela Vista, Buritis, Santa Luzia, São Francisco, Caranã, Centenário, Nova Cidade, Cinturão Verde, Santa Tereza, São Pedro e Aparecida. Para esses locais, a prefeitura já está planejando ações de bloqueio e eliminação de criadouros de forma mais intensa.

Embora o índice de infestação tenha diminuído influenciado, em parte, pelo fim do período sazonal, a prefeitura pede à população que permaneça atenta em relação aos cuidados de rotina para prevenir acúmulo de água nos quintais e residências.

Foram encontradas larvas do mosquito em 175 depósitos, entre eles, caixa d’água, tambor, alvenaria, tonel, barril, vasos, pratos, frascos com plantas, bebedouros e objetos religiosos.

O trabalho de combate ao mosquito é constante. Além das visitas domiciliares, a prefeitura também continua realizando palestras e mobilizações de educação e saúde em parcerias com as unidades básicas de saúde, escolas, creches e outras instituições. “O trabalho de conscientização da população para manter quintais e terrenos limpos, livres do mosquito tem sido realizado cotidianamente, todos precisam estar juntos na luta de combate ao mosquito”, destaca o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão.

