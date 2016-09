Boa Vista: candidatos à Prefeitura apresentam propostas para empresários na Fier

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier) promoveu na terça-feira, 20, o Encontro com candidatos à Prefeitura de Boa Vista, cujo objetivo foi oportunizar aos candidatos à prefeitura no pleito de 2016, a inserção das propostas do segmento industrial em seus planos de governo, bem como promover a troca de informações e o esclarecimento de dúvidas desta categoria econômica.

O Encontro foi realizado no auditório da Fier e contou com a participação dos presidentes dos Sindicatos e Conselhos Temáticos da Fier, conselheiros e dirigentes do Sistema Indústria e empresários industriais dos segmentos da Construção Civil; Madeireiro; Construção de Estradas e Terraplenagem; Panificação, Alimentos e Bebidas; Reparação de Veículos; Gráfico; Artesanato; Confecções; Mineração; Beneficiamento de Grãos; Fabricação de Joias; Cerâmico (Telhas e Tijolos); Serralheiro; Moveleiro.

No primeiro dia foram sorteados para apresentarem suas propostas de plano de governo, os candidatos Teresa Surita (PMDB), Kalil Coelho (PV), Alex Ladislau (PRP) e Jeferson Alves (PDT) e Márcio Junqueira (PROS), que por sua vez não compareceu ao evento.

Durante a programação foi apresentada a Carta da Indústria. No documento a Fier reuniu um resumo das prioridades elencadas pelo segmento industrial roraimense, para que contribuam para a criação de um ambiente político, econômico e social favorável ao desenvolvimento das suas atividades produtivas.

Cada um teve 20 minutos para apresentar as suas propostas considerando as demandas apresentadas na Carta. Em seguida responderam a cinco questionamentos referentes à Criação da Política de Desenvolvimento Econômico de Boa Vista; Elaboração de projeto de engenharia de trânsito; política habitacional; política de resíduos sólidos e logística reserva; Valorização dos produtos fabricados em Roraima e a Criação de um Fórum Municipal Empresarial.

A candidata à reeleição Teresa Surita, disse que o seu compromisso de governo é preparar o crescimento da cidade de Boa Vista para os próximos 20 anos. “Precisamos trabalhar a cidade por inteiro, com planejamento, conhecendo a fundo as dificuldades e necessidades dos empresários da nossa capital, e proporcionando a continuidade dos investimentos no município com infraestrutura e diretrizes técnicas que possam nortear estas ações”, declarou.

Também propôs a efetivação do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) para o município de Boa Vista, a desburocratização e regularização fundiária, investimentos em tecnologia para agilizar os processos dos órgãos municipais que atendem demandas empresarias, implantar o plano de resíduos sólidos, as ações voltadas à logística reversa, o fechamento do atual aterro sanitário e comprometeu-se a trabalhar junto à FIER, estabelecendo parcerias para a coleta seletiva e para a criação de políticas públicas voltadas para a indústria.

Kalil Coelho garantiu, em seu plano de governo, implantar uma política de desenvolvimento da indústria, com a valorização do que é produzido na capital e firmar parcerias para melhorar as condições do Distrito Industrial. Nas questões referentes ao desenvolvimento sustentável, comprometeu-se em aderir à recomendação do Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente) sobre o tratamento do lixo urbano e coleta seletiva, com a implementação de um aterro sanitário adequado às exigências da legislação. Sobre mobilidade urbana, Kalil se comprometeu em criar o vale 24h que se trata de uma passagem de ônibus que irá beneficiar os trabalhadores da indústria que trabalham no Distrito Industrial e afirmou que não acredita na viabilidade das ciclovias. “Além disso, queremos garantir agilidade para as demandas dos empresários. Sabemos que para investir e produzir é preciso ter um ambiente atrativo em incentivos e infraestrutura”, declarou.

O candidato Alex Ladislau pontuou suas propostas de governo priorizando a política de incentivo fiscal e a política habitacional, com a criação de mecanismo para a circulação de dinheiro no estado para evitar evasão de divisas, promover a geração de empregos e a circulação da receita. Destacou a intenção de implantar um escalonamento de enquadramento para a concessão de benefícios tributários em que, quanto maior o volume de investimentos do empresário, maior o desconto nos impostos. “No momento em que criamos condições para que hajam novos negócios, aumenta o faturamento e consequentemente a arrecadação. O que precisamos fazer e apoiar quem está investindo para que haja fôlego para manter as empresas em funcionamento e se desenvolvendo”, afirmou. Alex destacou ainda que pretende implantar um plano de macrodrenagem e ter uma ação gradativa de acomodação de oficinas mecânicas e serralherias para a redução dos resíduos e poluição sonora, bem como a sua alocação em uma área específica a ser destinada pelo município.

O candidato Jeferson Alves afirmou que a grande plataforma do seu plano de governo para as indústrias locais é a criação de uma política de incentivos ampla, que contemple incentivos, benefícios e investimentos. Destacou a sua intenção em priorizar as indústrias locais e ter ações estruturantes nas áreas da saúde e educação, estabelecendo parcerias para implantar a experiência pernambucana da “Usina de Projetos”, visando facilitar o acesso ao crédito e a geração de emprego e renda. Jeferson também apresentou a proposta de criar a “Secretaria de Desenvolvimento”, cujo titular seria nomeado a partir de uma lista sêxtupla encaminhada pela Fier.

Para o Presidente da Fier, empresário Rivaldo Neves, o encontro atingiu o objetivo proposto. “Conseguimos proporcionar um diálogo direto e objetivo entre cada candidato e o público. Acreditamos que este formato de evento torna possível abordar apenas as propostas que interessam o setor industrial e, desta forma, permitir que os nossos empresários, diretores e conselheiros possam fazer uma escolha ainda mais fundamentada na hora de votar”, enfatizou.

Para o segundo dia do Encontro da Indústria com candidatos à Prefeitura de Boa Vista, estão convidados os candidatos Roberto Ramos (PT), Luis Oca (PSOL); Abel Galinha (DEM) e Sandro Baré (PP), que também apresentarão suas propostas e responderão os questionamentos dos empresários industriais, acontecerá no auditório da Fier com data a ser definida.