Boa Vista: Campanha de Multivacinação começa na segunda-feira

A Campanha Nacional de Multivacinação começa nesta segunda-feira, 19, e segue até o dia 30 de setembro. Em Boa Vista, 25 unidades básicas de saúde estarão preparadas para receber o público alvo. O objetivo é atualizar o cartão de vacinação de crianças menores de 5 anos de idade (0 a 4 anos 11 meses e 29 dias) e crianças e adolescentes de 9 anos a menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias).

Boa Vista não estabeleceu uma meta a ser alcançada, mas vai avaliar e contabilizar o número de doses aplicadas neste período. “Solicitamos aos pais que levem as crianças com a carteira de vacinação atual para que os profissionais de saúde avaliem se há alguma vacina que ainda não foi administrada, ou se há doses que necessitam ser aplicadas para completar o esquema vacinal”, destaca Emerson Capistrano, superintendente municipal de vigilância em saúde.

Este ano, também serão alvos da estratégia de imunização, as crianças de nove anos e os adolescentes entre 10 e menores de 15 anos. Atualmente o Calendário Nacional de Vacinação disponibiliza 14 vacinas para as crianças e cinco para os adolescentes, incluindo também a vacina HPV, para as meninas.

Dia D

O dia “D” de mobilização da Campanha de Multivacinação será no dia 24 de setembro, mas durante as duas últimas semanas do mês de setembro, as Unidades Básicas de Saúde vão receber a população para atualização da situação vacinal de crianças e adolescentes.

Confira as unidades básicas de saúde que estarão realizando a vacinação:

1- Centro de Saúde Mariano de Andrade – Caranã

2- Casa Saúde da Família Cauamé

3- Casa Saúde da Família União

4- Centro de Saúde Aygara Motta Pereira – Cidade Satélite

5- Centro de Saúde São Vicente

6- Centro de Saúde Dr Silvio Botelho – Bairro dos Estados

7- Centro de Saúde 31 de Março

8- Casa Saúde da Família Cambará

9- Centro de Saúde Asa Branca

10- Centro de Saúde Olenka Macellaro – Caimbé

11- Centro de Saúde Buritis

12- Centro de Saúde 13 de Setembro

13- Centro de Saúde Pricumã

14- Centro de Saúde P.L. G. Rabelo – Centenário

15- Casa Saúde da Família Cinturão Verde

16- Casa Saúde da Família Santa Tereza

17- Casa Saúde da Família Silvio Leite

18- Casa Saúde da Família Alvorada

19- Casa Saúde da Família Santa Luzia

20- UBS Lupércio Lima Ferreira – Silvio Botelho

21- Centro de Saúde Sayonara Maria Dantas – Senador Hélio Campos

22- Casa de Saúde da Família Senador Hélio Campos

23- Centro de Saúde Délio Tupinambá – Nova Cidade

24- Casa Saúde da Família Raiar do Sol

25- Centro de Saúde André Gurjão (Conjunto Cidadão)