BNDES e GIZ realizam oficinal de capacitação para técnicos da Femarh

O Fundo Amazônia/BNDES e a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da GIZ, realizam nos dias 26 e 27 uma oficina de capacitação para os técnicos da Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima) que estão envolvidos na execução do projeto CAR Roraima.

Criado pela Lei 12.651/12, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, formando base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais.

Em Roraima, a execução do CAR deve iniciar em breve, sendo a Femarh a gestora do projeto.

De acordo com o presidente da Femarh, o CAR é uma espécie de “carteira de identidade ambiental” das propriedades rurais. É composto por um mapa da propriedade, construído a partir de imagens de satélite e de dados sobre a situação da vegetação na propriedade, consistindo no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescente de vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social e de utilidade pública, com a finalidade de traçar um mapa digital das áreas.

A abertura da oficina ocorre a partir das 10h desta quarta-feira na sede da Femarh e se estenderá durante todo o dia, com encerramento previsto para quinta-feira, as 12h.