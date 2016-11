Black Friday: consumidores devem estar sempre em alerta, diz Procon Boa Vista

Está marcada para o próximo dia 25 mais uma edição da Black Friday, campanha destinada ao barateamento dos preços em comércios físicos e virtuais de todo o país. Em tese. E é por isso que os Procons e representantes do comércio varejista estão se mobilizando a fim de instruir o consumidor para que não caia nas armadilhas comuns do período.

Entre as recomendações, está o serviço de atendimento ao consumidor, adequado e efetivo, deve ser de acordo com o horário de funcionamento do estabelecimento para o evento. No caso das lojas on-line, o atendimento deve ser 24 horas, da meia-noite até as 23h59 de 25 de novembro, por chat, principais redes sociais ou telefone.

Outra recomendação, são descontos efetivos para os produtos participantes da Black Friday, sem aumento prévio do preço sobre o qual incidirá o desconto anunciado. Além disso, foi recomendado que as empresas disponibilizem estrutura e equipe adequadas para atendimento do público no dia da ação no caso das lojas físicas, e reforcem a infraestrutura dos sites para melhorar a estabilidade, evitando a ocorrência de oscilações decorrentes do grande volume de acessos.

“É importante que os produtos participantes da ação sejam identificados nas lojas e materiais de comunicação, contendo, ainda, a informação de que há restrição de estoques”, afirmou Sabrina Tricot, coordenadora executiva do Procon Boa Vista.

Para os sites, a orientação é que a identificação visual dos produtos participantes da Black Friday seja ostensiva no produto ou em ambiente separado (hot site e/ou na página principal do próprio site). A vantagem oferecida precisa ser claramente identificada no produto.

As empresas do e-commerce são orientadas a informar o consumidor que o fato de colocar o produto no carrinho não significa que ele esteja garantido, ou seja, a reserva somente será feita após a finalização do pedido e a aprovação pela operadora de cartão.

Preços, descontos e condições de pagamento precisam ser efetivos para os produtos participantes da Black Friday, e, caso solicitado pelos Procons, as empresas deverão disponibilizar informações que comprovem que não houve manipulação dos preços.

Sabrina ressalta que, caso o consumidor tenha alguma reclamação ou dificuldade, basta procurar o Procon Boa Vista. A orientação é que antes de efetuar a compra, a pessoa pesquise o preço do produto que pretende adquirir, bem como as condições de pagamento disponibilizadas pelos diversos fornecedores. “Gravar as telas e todas as comunicações eventualmente realizadas com o fornecedor também é fundamental”, avalia a coordenadora.

Contato

O Procon Boa Vista está localizado do Centro de Atendimento ao Cidadão João Firmino Neto (Antigo Terminal do Caimbé), Avenida dos Imigrantes, n.º 1612, 1 andar, sala 2, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h ou pelos telefones 3625-2219, 3625-6201, 3625-2193 e, ainda, pelo e-mail procon@boavista.rr.gov.br.

Fábio Cavalcante