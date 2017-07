Biometria Eleitoral em Alto Alegre começa nesta terça-feira

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) inicia nesta terça-feira, 4, o recadastramento biométrico de 10.089 eleitores do município de Alto Alegre. Até o dia 28 de julho, todo cidadão deve passar pelo procedimento obrigatório, inclusive aqueles que têm voto facultativo: analfabetos, eleitores entre 16 e 18 anos e com mais de 70 anos que possuem título eleitoral. Quem não comparecer terá o título cancelado. Conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas eleições gerais de 2018 em Roraima, só poderá votar quem tiver realizado a biometria.

O atendimento na sede de Alto Alegre ocorrerá no período de 4 a 28 de julho, no cartório da 3ª Zona Eleitoral, localizado na Praça do Centro, no horário das 8h às 15h, todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado. Além da sede, os serviços serão oferecidos de 11 a 15 de julho, na escola Rui Barbosa, no Taiano. Na escola Marechal Rondon, situada na Vila Boqueirão, os moradores receberão as equipes da biometria nos dias 16 e 17 de julho.

O TRE-RR também irá instalar postos de atendimento na Vila São Silvestre (escola Maria das Dores), no período de 21 a 23 de julho; e na Vila Resilândia/Paredão (escola Severo Brito), de 25 a 27 de julho.

Documentação

Para realizar o recadastramento biométrico, o cidadão deve apresentar um documento de identificação oficial com foto (identidade, carteira profissional, carteira de trabalho ou passaporte), um comprovante de residência atualizado e o título de eleitor (se tiver). Nas comunidades indígenas, basta apresentar uma declaração do tuxaua, comprovando o domicílio.

Segurança

A biometria é uma tecnologia que confere mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação, pois o leitor biométrico acoplado à urna eletrônica deve confirmar a identidade de cada eleitor, comparando o dado fornecido (impressões digitais) com todo o banco de dados disponível. Com isso, fica praticamente inviável a tentativa de fraude na identificação do votante, uma vez que cada pessoa tem impressões digitais únicas. Um dos objetivos da biometria é atualizar o cadastro eleitoral, por meio da coleta de impressões digitais, registro fotográfico dos eleitores e revisão dos dados cadastrais.

Estatística

Atualmente existem aproximadamente 265.000 eleitores registrados biometricamente no Estado, o que representa 81,59%, incluindo os municípios de Boa Vista (1ª e 5ª ZEs); Mucajaí e Iracema (6ª ZE); Caroebe, São João da Baliza e São Luiz do Anauá (4ª ZE); Caracaraí (2ª ZE) e Rorainópolis (8ª ZE). “Em 2017, a Justiça Eleitoral roraimense pretende atingir a meta de 100% do eleitorado recadastrado biometricamente, atendendo os cidadãos dos municípios que ainda não passaram pelo procedimento”, ressaltou a presidente do TRE-RR, desembargadora Tânia Vasconcelos.

Calendário de atendimento da biometria em Alto Alegre:

Localidade | Período

Sede (Cartório da 3ª Zona Eleitoral) | 4 a 28/07/2017

Vila Taiano (Escola Rui Barbosa) | 11 a 15/07

Vila Boqueirão (Escola Marechal Rondon) | 16 e 17/07

Vila São Silvestre (Escola Maria das Dores) | 21 a 23/07

Vila Reislândia/Paredão (Escola Svero Brito) | 25 a 27/07

Raimundo Siqueira