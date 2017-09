Bióloga ensina grupo de idosos a fazer horta vertical e compostagem

A Atenção Básica da rede municipal de saúde agora conta com uma equipe de biólogos que trabalham com foco na prevenção em saúde e conscientização sobre a utilização consciente dos recursos hídricos, reciclagem e reaproveitamento do lixo e até alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos.

Os profissionais atuam em conjunto com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf). Nesta terça, 05, o grupo de idosos da unidade básica de saúde Silvio Botelho, Bairro dos Estados, tiveram uma aula diferente, no encontro semanal. Eles aprenderam por meio de uma palestra e vídeos como fazer uma horta vertical e também compostagem.

As informações foram repassadas pela bióloga Karine de Fátima Alves, que abordou a parte teórica de como fazer uma horta vertical em casa com materiais simples, como garrafas pet e também aproveitar os restos de alimentos, como cascas de frutas e verduras que eles consomem para transformar em adubos.

“A oficina foi uma sugestão do próprio grupo que quer fazer sua própria horta, em casa, alguns já gostam muito de mexer com terra, gostam de plantar, mas não tinham noções de como aproveitar os materiais que já estão disponíveis”, destaca a bióloga.

Hoje o município de Boa Vista conta com oito profissionais biólogos que desenvolvem nas unidades básicas de saúde diversas atividades. Boa Vista é a única capital na Região Norte a inserir o profissional biólogo na rotina da Atenção Básica.

“Acreditamos que esses profissionais vieram para somar com a saúde municipal, e justamente por serem da área de saúde e meio ambiente podem conciliar os dois conhecimentos em busca da prevenção, que é um dos principais focos da atenção básica”, explica o secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão.

Ângela Maria Schardong faz parte do grupo há pouco tempo e ficou motivada com a aula. “Excelente iniciativa, nos ensinando e dando noções de como fazer a nossa horta em casa, seja para plantar flores ou legumes. Eu vou fazer a minha, com certeza, e já coloquei a minha casa à disposição para fazermos a parte prática da oficina”.

Jamile Carvalho