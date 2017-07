Biodiversidade roraimense é destaque em Seminário de Cosméticos

A biodiversidade de Roraima e o mapeamento realizado no Estado foram amplamente debatidos no primeiro dia do VI Seminário de Cosméticos de Base Florestal da Amazônia em Roraima – A biodiversidade amazônica e os tributos incidentes na cadeia produtiva do segmento de cosméticos, que iniciou nesta quarta-feira, 19.

Esta é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-RR), que tem o objetivo de estimular projetos da cadeia produtiva de cosméticos na Região Norte e discutir estratégias da lei da biodiversidade. O evento está ocorrendo na Sala Jardim Macunaíma, na Unidade do SEBRAE-RR do São Francisco, e segue até amanhã, dia 20, com uma vasta programação.

A superintendente do Sebrae-RR, Luciana Surita, destacou que foi realizado em Roraima um levantamento das principais espécies que podem ser utilizadas pelo mercado de insumos e produtos finais de cosméticos. O resultado poderá possibilitar a construção de parcerias no setor.

“A importância da Amazônia não se resume somente no papel que desempenha para o equilíbrio ecológico mundial. Ela se constitui em uma fonte riquíssima de matérias-primas”, enfatizou.

Participam do evento, representantes de todos os Estados da Região Norte em um intercâmbio de ideias e conhecimentos. Raoni Nascimento é coordenador de suprimentos da empresa Natura. Ele vai ministrar sobre o trabalho desenvolvido pela empresa e as oportunidades de negócios com insumos da biodiversidade amazônica.

“A biodiversidade é um dos grandes potenciais que o Brasil tem. E a Natura acredita muito nisso, sendo que desde 2000 desenvolvemos uma linha específica que usa a biodiversidade brasileira com uma grande influência da região Amazônica”, frisou Raoni.

Larissa Silva é representante da empresa Elifarma, que há 30 anos, atua no ramo de produtos naturais em Roraima. Segundo ela, a empresa já trabalha com alguns produtos que são conhecidos pela população, como andiroba e copaíba. “Temos produtos prontos e sempre estamos procurando novidades para atendermos os clientes, pois trabalhar com produtos naturais extraídos da biodiversidade da região é mostrar a diversidade do nosso Estado”, destacou.

Programação desta quinta-feira

8h30 – Apresentação de trabalho desenvolvido pela Natura

10h0 – Palestra: Potenciais projetos da biodiversidade dentro do conceito da Zona Franca Verde.

11h30 – Debates e perguntas

14h – Palestra: Apresentação do “Estudo das tributações sobre o setor de cosméticos na Amazônia para os estados do AC, AM, PA, AP, RO, RR e TO”.

15h30 – Mesa redonda: “Debate sobre as Políticas Públicas do Governo Brasileiro e Roraima e proposta para o segmento de cosméticos”.

17h30 – Encaminhamento finais do seminário.

18h30 – Reunião com os gestores do projeto Estruturante de Cosméticos de Base Florestal da Amazônia.