Biblioteca Pública registra nove mil visitantes em 2016

Ao todo, nove mil visitantes passaram no ano passado pela Biblioteca Pública Delta do Carmo Gouvêa Coêlho, da Secult (Secretaria Estadual de Cultura) no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, Praça do Centro Cívico. A maioria para pesquisas e estudos relacionados a concurso público e trabalhos escolares e de faculdade. A biblioteca infantil, que funciona no mesmo endereço, recebeu pouco mais de duas mil crianças.

O jornalista Marcos Martins, está se preparando para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral. Ele conta que frequenta a Biblioteca de três a quatro vezes por semana. “Estou estudando para o concurso e eu preciso de uma internet com boa qualidade para poder acessar vídeos, documentos, apostilas e, aqui na Biblioteca eu consigo ter essa internet”, disse, ao informar que em casa tem internet, mas é bem mais lenta.

Como em biblioteca é local de silêncio e concentração, Martins aproveita o espaço para focar nas pesquisas e estudos. “Consigo manter a concentração, sem perder o foco”, frisou, ao declarar que a biblioteca é um espaço importante para a população.

De acordo com a diretora da Divisão de Literatura Livros e Leitura da Biblioteca, Kátia Drummond, o perfil do público que busca a Biblioteca é formado por estudantes universitários, estudantes de escolas públicas e particulares e pessoas que estão se preparando para concursos públicos.

Empréstimos

Ainda segundo Kátia, os livros mais emprestados nesse período foram: A Mulher do Garimpo, da autora Nenê Macaggi; Meia Pata, de Ricardo Dantas; Amor por quem odeia, Eli Macuxi; Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O Garimpeiro; de Bernardo de Guimarães e, Dois Irmãos, de Guy de Maupassant.

“Esse público vem com o objetivo de pesquisa e leitura como complementação da prática educativa nas escolas. Na biblioteca infantil, além de desenvolver o hábito da leitura, complementamos com o Projeto Biblioteca Viva, que acontece nas quartas e quintas-feiras culturais onde temos uma programação diferenciada. O Projeto atende a estudantes das escolas da rede pública, municipal e privada, da Capital e da zona rural de Boa Vista”, explicou.

A diretora complementou que as crianças, além da leitura, assistem vídeos, ouvem estórias e conhecem os símbolos de todos os municípios do estado de Roraima. Em 2016, o Biblioteca Viva, atendeu mais de 600 estudantes. O horário de funcionamento das duas bibliotecas é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas.

Vânia Coelho