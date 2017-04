Biblioteca do TJRR recebe visita de servidores do TJ/AC

Na manhã desta quinta-feira, 27, os servidores da Gerência de Acervos do Tribunal de Justiça do Acre, Ana Lúcia Cunha e Leopoldo Pina Neto, visitaram a Biblioteca do TJRR para conhecer de perto o trabalho realizado pela instituição.

Dentre os 12 tribunais de pequeno porte, a Biblioteca do TJRR se destaca como a mais completa e de referência, um dos motivos da escolha dos servidores visitarem a instituição, conforme explicou Ana Lúcia Cunha.

“Em fevereiro quando tomou posse a nova presidente do TJ do Acre, desembargadora Denise Bonfim, ela nos deu a missão de buscar transformar nossa biblioteca e torná-la digital para acompanhar a atualização que está ocorrendo no mundo tecnológico. Então fizemos uma pesquisa e observamos que a biblioteca do TJRR é referência. Por isso estamos aqui para conhecer de perto o trabalho realizado e nos apropriar dessas informações” disse.

A Biblioteca do TJRR conta com duas servidoras capacitadas na área, bibliotecária Maryluci Melo, chefe do setor e a bibliotecária Madrice Cunha. Conforme Maryluci Melo, a biblioteca tem um acervo rico. “Além do físico, com livros com edições atualizadas, temos o acervo virtual onde compramos base de dados e bibliotecas digitais. Nós temos por exemplo, a Vlex Global que é uma base de dados internacional e distribui doutrinas, legislação e jurisprudência que é o nosso foco, pois é uma biblioteca jurídica, especializada na área do direito e também temos a Plataforma BID, Revista dos Tribunais on-line e Normas técnicas digitais (GEDWEB), disponível na Intranet”.

A tarde, os servidores do TJ/ AC serão recebidos pela presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargadora Elaine Bianchi.