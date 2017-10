Beneficiários do Bolsa Família devem atualizar informações de saúde

A Prefeitura de Boa Vista vai realizar neste sábado, 21, das 8h às 12h, na Escola Municipal Palmira Castro Machado, Rua Monte Sinai, nº 403, no bairro Professora Araceli Souto Maior, ação para a atualização das informações de saúde, do programa federal Bolsa Família.

A atualização das informações de saúde é obrigatória para os beneficiários do programa e a não regularização dentro do prazo pode acarretar na suspensão dos benefícios. Para a atualização é necessária a apresentação de documentos pessoais, cartões de vacina de todos os integrantes da família, o cartão Bolsa Família e o cartão da gestante.

Quem não puder comparecer até a escola, no sábado, pode procurar qualquer uma das unidades básicas de saúde, inclusive aquelas onde o atendimento é estendido até meia-noite para realizar a atualização das condicionalidades de saúde em um horário alternativo: Mariano de Andrade, no Caranã, Aygara Motta, no Cidade Satélite, Olenka, no Caimbé e Délio Tupinambá, no Nova Cidade.

Jamile Carvalho