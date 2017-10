Beneficiários de título definitivo acessam crédito durante a Expoferr

“Contente mesmo, muito contente”. Foi assim que o produtor rural Domingos Francisco da Paixão se sentiu após receber a carta de crédito de financiamento para aquisição de gado e ampliação de pasto, durante a 40ª Expoferr (Exposição Feira Agropecuária de Roraima).

Produtor da região de Campos Novos no município de Iracema, Domingos só conseguiu o financiamento após receber o título definitivo da propriedade por meio do programa de regularização fundiária do Governo do Estado, o Título Legal.

Agora com o título definitivo, o agricultor vendo a realização de um sonho, que é o aumento da produção e a melhoria de vida para ele e a família. “O título é a prioridade do lote, nós não tínhamos nada pra apresentar em lugar nenhum, mas agora veio o título e nos levantou”, disse.

A governadora Suely Campos afirmou que o sucesso da feira é resultado do planejamento que foi feito, para que os produtores tivessem acesso a todos os incentivos oferecidos durante o evento.

“Já estamos colhendo o resultado positivo de tudo que nós planejamos para a Expoferr. A ambientação do agronegócio, nossas agências financiadoras aqui presentes, os nossos técnicos elaborando os projetos para o pequeno produtor. É uma festa do agronegócio que está se consolidando”, afirmou Suely.

Outros três produtores beneficiários de título definitivo também receberam cartas de crédito durante a Expoferr, somando mais de R$ 350 mil, que irão se reverter em benfeitorias nas propriedades e incremento na produção.

O presidente do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização e Roraima), Alysson Macedo, explicou que com o título em mãos, os produtores podem adquirir financiamentos junto às instituições bancárias. Conforme o presidente, o título definitivo é a segurança jurídica necessária para os bancos liberarem as linhas de crédito para os produtores.

“Além da segurança jurídica da posse da terra, o que diminui os conflitos agrários, o titulo definitivo também permite que o produtor faça investimentos na produção, fazendo aumentar a geração de emprego e renda”, disse Macedo.

Rosiane Menezes