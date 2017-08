Beneficiárias do FQA tiram dúvidas sobre os primeiros mil dias do bebê

Agosto chegou com uma programação extensa voltada para as mamães que amamentam. O “Agosto Dourado” é uma campanha nacional e, em Boa Vista, acontece através da parceria entre Prefeitura de Boa Vista, por meio do Programa Família Que Acolhe (FQA), Conselho Regional de Medicina (CRM), com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e CERNUTRI. A Semana Mundial de Aleitamento Materno 2017 tem como tema ‘Trabalhar Juntos para o Bem Comum’ e segue com programação até o dia 9.

Nesta quinta-feira, 3, quem pôde tirar dúvidas e trocar experiências a cerca do tema foram as beneficiarias do Programa Família Que Acolhe. A palestra “1000 dias da Criança” foi ministrada por Thiago Hirose, médico especialista em Endocrinologia Pediátrica, que veio de Ribeirão Preto/SP especialmente para a Semana Mundial de Aleitamento Materno em Boa Vista.

A programação do dia teve início às 8h, com uma palestra exclusiva voltada aos trabalhadores da rede municipal que lidam com gestantes e mães de bebês que mamam orientando estes profissionais e tirando as dúvidas que, por ventura, tenham no dia a dia. A segunda palestra, às 10h, foi voltada para mães com bebês de até três meses de idade, que caracteriza a primeiríssima infância, a fase mais importante da vida.

Segundo Elane Florêncio, coordenadora do FQA, este momento foi muito especial não só para as mães, mas também para os pais que as acompanhavam. “O Dr. Thiago Hirose disponibilizou um momento extenso voltado a estes pais e suas dúvidas, destacando a importância do vínculo com o profissional para o desenvolvimento do bebê e a importância de tirar todas as dúvidas durante a consulta”, ressaltou.

Josinara Pinho dos Reis, 29 anos, é mãe de dois meninos. O mais novo nasceu há dois meses e trouxe novas experiências para a dona de casa. “Meu filho mais velho completou nove anos recentemente e eu já havia esquecido como era ter um bebê em casa. Estou reaprendendo, e palestras como essa são fundamentais neste processo”, destacou. Josinara teve uma gestão complicada e teve a gravidez interrompida com 38 semanas, agora recuperada, voltou as atividades realizadas no FQA.

Segundo o Dr. Thiago Hirose, a primeiríssima infância é uma fase onde todos precisam de ajuda, tanto os médicos, quanto os pais. “Sozinhos não fazemos nada, pois necessito desta parceria com a mãe e o pai do bebê. É uma troca, pois a realidade no consultório é uma e em casa é outra completamente diferente”, destacou.

O médico alertou quanto aos cuidados com o bebê desde a gestação, período em que, segundo ele, os pais já devem procurar um bom pediatra para acompanhar o desenvolvimento da criança desde a barriga. “Prevenir é muito mais fácil que tratar e, realizando esse acompanhamento, conseguimos diagnosticar diversas doenças que poderão ser evitadas, como pressão alta, colesterol e obesidade”, disse.

