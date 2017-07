Bem Morar Servidor: Segad lança edital para construção das unidades habitacionais

A Segad (Secretaria da Gestão Estratégica e Administração) por meio da Comissão Especial de Chamamento Público divulgou no Diário Oficial do Estado da última terça-feira, 18, o chamamento para seleção de empresas do ramo de construção civil, interessadas em apresentar propostas para construção das primeiras 700 unidades habitacionais do Programa Bem Morar Servidor.

Conforme o secretário Frederico Linhares, o edital se encontra à disposição das empresas interessadas na sede da secretaria, situada na Rua Francisco Paulino da Silva Aguiar, 215, bairro Caçari, em horário de expediente. A abertura da sessão para apresentação das propostas acontecerá no dia 04/09/2017, às 9h30 (horário de Brasília), no auditório da Setrabes (Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar Social).

“Esse é um passo importante para execução Programa Bem Morar Servidor, é o momento em que iniciamos a escolha dos projetos para que sejam construídos os residenciais. Estamos otimistas, divulgamos o aviso de chamamento também no Diário Oficial da União, para que empresas de todo o país tenha acesso à seleção e, dessa forma, o governo tenha mais opções de projetos para escolher”, explicou Linhares.

As primeiras unidades habitacionais destinadas aos servidores serão construídas em área de propriedade do Estado de Roraima, localizada no bairro Centenário. E ainda segundo Frederico, os editais para construção dos outros dois residenciais, nos bairros Caranã e Pricumã, logo serão divulgados.

Bem Morar Servidor – O programa habitacional Bem Morar Servidor, foi lançando no início de maio com a proposta ajudar os servidores a adquirir a casa própria, reduzindo o valor financiado, visto que, em contra partida o Governo está doando os terrenos para a construção dos residenciais.

Assim como em outros programas habitacionais, o Bem Morar Servidor vai se dar via análise de crédito, por meio da parceria firmada entre Estado e as unidades bancárias Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

“Até o momento, média de 11 mil servidores fizeram suas inscrições no site, porém, apenas 3.500 entregaram documentação para análise. Esta é uma oportunidade que o governo está dando para realizar o sonho de muitos servidores, por tanto, pedimos que interessados entregue as documentações para analise” comentou Frederico.

O Cadastro no programa ainda está aberto e pode ser feito pela Internet, no portal do servidor (www.servidor.rr.gov.br), sem data para encerrar. No link, o servidor deve preencher um cadastro com todas as informações pessoais e em seguida deverá levar original e cópia de todos os seus documentos na Segad, onde esta documentação será conferida e recebida.

Podem se inscrever no programa, os servidores das administrações direta e indireta do Estado, o que inclui funcionários das secretarias de Governo, da Defensoria Pública, autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista.

Neuzelir Moreira