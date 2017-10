Beiral: Prefeitura avança na fase das negociações e demolições de casas no local

A Prefeitura de Boa Vista tem trabalhado fortemente com o propósito de transformar Boa Vista na melhor capital para se viver com qualidade de vida. Em todas as partes da cidade é possível ver alguma ação do executivo municipal ocorrendo. A construção do Parque do Rio Branco, que trata da revitalização da área Caetano Filho – Beiral é um dos projetos executados pela prefeitura que vão garantir uma nova realidade a cidade.

O projeto está em plena execução e avança na fase das negociações e demolições de casas no local. Até o dia 20 deste mês, já haviam sido negociadas 242 casas. Destas, 30 recebem o aluguel social até que sejam contempladas com o Minha Casa Minha Vida e, 212 receberam indenização. No momento, há 63 casas em negociação.

“As negociações seguem avançando. Tudo está sendo feito obedecendo aos critérios jurídicos exigidos. Algumas famílias estão com dificuldade de finalizar a negociação por conta da ausência de inventário, pois a área já é ocupada há muito tempo e muitos proprietários já são falecidos”, disse o procurador do município, Leonardo Paradela.

Sobre a negociação

A Secretaria Municipal de Projetos Especiais, por meio do Programa Braços Abertos juntamente com a Procuradoria Geral do Município está analisando todos os processos para que os moradores possam ser amparados pela legislação e seja garantido tanto a eles, como ao município, uma negociação correta, justa e transparente.

Os moradores que ainda estão no local, na área que contempla o projeto, podem procurar o Cras São Francisco, localizado no bairro Calungá, para tirar todas as dúvidas pertinentes à revitalização, sejam elas de caráter jurídico, social e financeiro.

Projeto

O projeto de revitalização da área Caetano Filho contempla a elevação da avenida Sebastião Diniz, a canalização do córrego Caxangá, obra de macrodrenagem, ajuste do nível para prevenção de enchentes, instalação de equipamentos que promovam a atração do público e turística no local, marina flutuante, cortinas d’água, calçadão e espaço para construção de prédios administrativos. A previsão é de que o projeto comece a ser executado em janeiro de 2018, após toda tramitação do processo licitatório.

Shirléia Rios